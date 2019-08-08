Бывший российский следователь пытается возбудить дело против Сталина

В России впервые хотят осудить Сталина. Фото: Regnum

Бывший сотрудник Генпрокуратуры РФ Игорь Степанов добивается возбуждения уголовного дела в отношении советского диктатора Иосифа Сталина.

Степанов обратился в Генпрокуратуру и Следственный комитет России с просьбой дать правовую оценку репрессий, сообщает "Коммерсант".

Он ссылается на приказ НКВД от 30 июля 1937 "Об операции по репрессированию бывших кулаков, уголовников и других антисоветских элементов", который подписал Сталин.

Следственный комитет направил обращение в свое Главное следственное управление по Москве.

"Больше вестей оттуда не было", - сказал Степанов.

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Генпрокуратура переслала заявление в Ивановскую область. Там не нашли оснований для процессуальной проверки. Степанов обжаловал отказ прокуратуры в Конституционном суде. Сказал, что готов дойти до Европейского суда по правам человека.

Обращение Степанова является первым подобным случаем в российской практике. Действия Сталина там официально неосуждены.

В Отраслевом государственном архиве Службы безопасности Украины нашли неизвестные фотографии организаторов Голодомора 1932-33-х. Все они сделаны в Киеве и датируются 1934-1936-ми.