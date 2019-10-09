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четверг, 10 октября 2019 08:20

Бывший император устроился библиотекарем

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Бывший император устроился библиотекарем
Китайцы повалили монархию в 1911 году. Фото: https://wordpress.com

С восстания военных в китайском городе Учан началась революция, получившая название "Синьхайскои". Восстание быстро охватило южные и центральные провинции Китая. 10 октября 1911 года в Китае свергнута монархия, провозглашена республика.

В 15 из 18 провинций, расположенных к югу от Великой Китайской стены, была свергнута маньчжурская военная и гражданская администрации. В восставших районах сформировалось временное революционное правительство. Китай был провозглашен республикой. Первым президентом Китая был избран Сунь Ятсен. Разработана временная конституция, провозгласившая равноправие граждан, свободу слова, собраний, неприкосновенность личности, создание парламента.

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Маньчжурский император Пу І 12 февраля 1912 года отрекся от престола. Маньчжурская династия Цин, правившей Китаем с 1644 года прекратила существование. Пу І был направлен в лагерь перевоспитания, затем работал в ботаническом саду и библиотеке.

Однако Сунь Ятсену пришлось оставить пост, а военный генерал Юань Шикай был избран временным президентом Китая. Он установил диктатуру. 4 мая 1919 года в Пекине прошли демонстрации против политики капиталистических государств в отношении Китая. В 1921 году с помощью Коминтерна была создана Коммунистическая партия Китая.

Китайские археологи нашли заброшенные развалины Великой стены. Примерно 20-километровый участок был обнаружен в северо-Восточной провинции Ляонин, в горных районах уезда Суйчжун.

Автор: Ольга Васьків
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Дата
10
октября

Бывший император устроился библиотекарем

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