Будущий глава государствао принял участвие в грабеже поезда

Юзеф Пилсудский в 1918 году стал главой Второй Речи Посполитой. Фото: eadaily.com

Участники Польской социалистической партии под руководством будущего президента Юзефа Пилсудского 26 сентября 1908 года ограбили почтовый поезд на станции Безданы - сейчас городок у литовской столицы Вильнюс. Разбойное нападение известное как "Акция четырех премьеров".

На съезде Польской партии социалистов в Вене делегаты отказались от борьбы за независимость Польши и проголосовали за получение Польшей автономии в составе демократической России. Революционеры во главе с Юзефом Пилсудским (1867-1935) в Кракове объявили о создании новой партии ППС.

Они принимали активное участие в русской революции 1905-1907 годов. Чтобы иметь деньги, решили ограбить поезд. В группу входили четыре женщины и 16 мужчин. Как только почтовый поезд остановился на станции в него бросили бомбу. В перестрелке нападавшие убили одного человека, остальные охранники здались. Революционеры с помощью динамита открыли сейфы и забрали деньги.

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Кроме Пилсудского, в акции приняли участие три человека, которые в будущем стали премьер-министрами Польши - Томаш Анисимов, Александр Пристор и Валерий Славек. Деньги потратили на создание в Галичине "Союза гражданского сопротивления" и дачу взяток для выкупа революционеров и членов их семей. Часть средств передали в кассу стрелковых союзов.

Всего похитили 200 812 руб. В то время месячная зарплата полицейского была 40 руб., а городского головы - 200. Юзеф Пилсудский в 1918 году стал главой Второй Речи Посполитой.

Впервые в истории мировых войн 15 сентября 1916 англичане на реке Сомма бросили против немцев 49 танков модели Mark 1. Экипаж танка состоял из восьми человек.