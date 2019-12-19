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пятница, 20 декабря 2019 10:15

Бросали гранаты и овладевали огнеметы - будни украинского городка на фото времен Первой мировой
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В Рогатине во время Первой мировой войны побывали российские и австрийские войска
Фото: europeana.eu
В Рогатине во время Первой мировой войны побывали российские и австрийские войска
В Рогатине во время Первой мировой войны побывали российские и австрийские войска
В Рогатине во время Первой мировой войны побывали российские и австрийские войска
В Рогатине во время Первой мировой войны побывали российские и австрийские войска

В Австрийскому государственном архиве хранятся фото времен Первой мировой войны, которые были сделаны в городе Рогатин - теперь райцентр Ивано-Франковской области. Находится над рекой Гнилая Липа. На них видно обучения военных - бросание гранат и использования огнеметов.

В августе 1914 года российские войска подожгли еврейский квартал. Арестовали и депортировали в Россию 570 людей. Многие из евреев убежали в Австрию. Через год в город вошли австрийские военные.

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После провозглашения Западно-Украинской Народной Республики, евреи начали возвращаться в Рогатин и восстанавливать свои дома. Украинская власть сотрудничала с еврейской милицией и с "еврейским национальным комитетом для защиты от военных бедствий".

Gazeta.ua предлагает посмотреть фотографии из села Тухля - теперь Сколевский район Львовской области. Они сделаны после боев между российской и австрийской армиями в 1914-1916 годах.

Населенный пункт расположен в узкой долине реки Опир. Во второй половине 1880-х годов через него проложили железную дорогу Стрый-Мукачево.

Автор: Татьяна Яцечко-Блаженко
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