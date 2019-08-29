Бронзового Ленина продали на металлолом

В Желтых Водах продали памятник Ленину. Фото: Укринформ

В Желтых Водах на Днепропетровщине на металлолом продали памятник лидеру большевиков Владимиру Ленину.

Скульптуру из литой бронзы весом 6 тонн продали за 500 тыс. грн. Начальная стоимость составляла 385 875 гривен. В аукционе приняли участие четыре лица, их данные не разглашаются, сообщает "Радио Свобода".

Скульптуру продали за долги.

"Был наложен арест на часть имущества, которое не используется в хозяйственной деятельности предприятия, это, в частности, эта скульптура, пожарная машина и еще несколько позиций. Исполнительная служба приехала и описала имущество. У нас арестованы счета, долги по выплате зарплаты работникам, долги по уплате налогов - все потому, что тарифы на услуги предприятия не были откорректированы", - сказала главный бухгалтер КП "ВЖРЕО" Желтоводского городского совета Елена Пузирей.

Скульптура сохранялась на территории коммунального предприятия.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Снесли памятник Жукову

В Городском совете Желтых Вод будут обжаловать решение о выставлении памятника на торги в суде. Заявили, что скульптура не принадлежит коммунальному предприятию и имеет культурно-историческую ценность.

В Новгороде-Северском на Черниговщине городской совет не согласовал демонтаж мозаичных изображений советских лидеров Владимира Ленина и Иосифа Сталина на водонапорной башне в центре города.