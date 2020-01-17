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Британские преступники основали город

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Британские преступники основали город
Сидней в конце XIX века. В 1851 году близ Сиднея были найдены залежи золота, что привело к резкому росту города. Фото: Артур Сайер

В Ботаническом заливе на побережье Австралии 18 января 1788 года появились первые британские поселенцы, которые должны были учредить в Австралии исправительные колонии для преступников.

Флотилия из 11 британских кораблей привезла на побережье залива Порт-Джексон на юго-востоке Австралии первую партию английских преступников - 578 мужчин и 220 женщин. Эти люди, а также 300 военных учредили первое на континенте поселение европейцев - Сидней.
В Великобритании не хватало мест в тюрьмах - осужденных начали ссылать в малоосвоенных Австралию. В начале 1788 сюда прибыли 11 кораблей с 850 каторжанами. Среди них были морские пехотинцы с семьями, члены правительства и 778 заключенные, осужденные за кражи, лжесвидетельства, мошенничество, насилие и грабеж на сроки от 7 лет до пожизненного срока.

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Колонизация континента британцами сопровождалась истреблением коренного населения. К началу 70-х годов 19 века было полностью уничтожены тасманийцы. С конца 18-го до середины 20-го столетия численность туземцев сократилась в 5-6 раз. Сначала поселения располагались вдоль побережья. В первые десятилетия после 1788 численность европейского населения росла медленно и в основном за счет ссыльных.

В 1851 году близ Сиднея были найдены залежи золота, что привело к резкому росту города. 1 января 1901 года вступил в силу акт британского парламента о создании Австралийского Союза.

В конце XIX века фотограф Артур Сайер посетил австралийский город Сидней, где сделал ряд фотографий города и его жителей. Сидней был основан в 1788 Артуром Филиппом, который прибыл сюда во главе Первого флота.

Автор: Ольга Васькив
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Дата
18
января

Британские преступники основали город

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