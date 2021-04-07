Британская королева под наркозом родила принца

Эпидуральная анестезия - одна из самых популярных и эффективных. Фото: ene Asmussen from Pexels

7 апреля 1853 года британская королева Виктория под наркозом родила принца Леопольда. Анестезиолог Джон Сноу контролировал процесс. Чтобы королева не утратила сознания, он осторожно обратил воронкой носовой платок, капнул на него половину чайной ложки хлороформа и поднес платок раструбом вниз ко рту и носу Виктории. Раз в десять минут наливал еще половину чайной ложки.

Меньше, чем за час родился принц Леопольд, первый герцог Олбани. Хлороформ произвел на королеву положительное впечатление. Через четыре года Сноу успешно повторил наркоз, когда Виктория рожала принцессу Беатрису.

Однако Сноу был не первым, кто использовал обезболивающее при родах. "Пионером" признано шотландского акушера-гинеколога Джеймса Симпсона. Он в 1847 году в Эдинбурге применил эфир. Однако неудачно - ребенок родился мертвым.

В дальнейшие годы ученые неустанно искали безопасные быстродействующие анестетики. Использовали даже кокаин.

Современная медицина предлагает множество методов обезболивания родов медикаментозного и немедикаментозного характера. Женщина, учитывая возможности своего организма, сама может решать какой способ выбрать.

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Эпидуральная анестезия - одна из самых популярных и эффективных. К ее преимуществам относят контролируемость уровня обезболивания, неограниченность в продолжительности обезболивания, при использовании ропивакаина отсутствует влияние на двигательную активность, не влияет на состояние ребенка.

Однако при некоторых патологических состояниях, таких как деформации поясничного отдела позвоночника, воспалительные процессы в области прокола; нарушения свертывания крови, сепсисе или кровотечениях, а также при артериальном давлении ниже 100 мм эпидуральная анестезия противопоказана.

13 октября 1804 года Ханаока Сейшу из-под Осаки провел частичную мастэктомию 60-летней женщине, которая страдала от рака молочной железы. В качестве обезболивающего использовал специальную настойку из смеси трав. Это считается первой документально удостоверенной операции с применением полной анестезии.