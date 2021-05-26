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среда, 26 мая 2021 11:31

Большинство украинцы. Узники лагеря в России подняли восстание

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Большинство украинцы. Узники лагеря в России подняли восстание
В Горлаге восстали политзаключенные, которых не амнистировали после смерти Сталина. Фото: "Мемориал"

26 мая 1953 года началось Норильское восстание заключенных. В нем приняли участие 16 378 человек. Восстание стало крупнейшим в истории ГУЛАГа.

Восстание началось в Горлаге, принадлежавшем к Норильской группе концлагерей в Таймырском округе Красноярского края России. После смерти секретаря ЦК КПСС Иосифа Сталина 5 марта 1953 года амнистия распространилась только на уголовников и заключенных с малыми сроками. В Горлаге много заключенных были политическими.

Более 70% из всего количества заключенных Норильского концлагеря были украинцами. В основном это были националисты.

25 мая надзиратели убили нескольких заключенных. На следующий день произошло убийство заключенных четвертого и пятого лагерных отделений. Там и началось восстание. Заключенные прекратили работу на стройплощадке. На одном из зданий написали: "Нас убивают и морят голодом".

Заключенные сформировали комитеты самоуправления и выдвинули требования. Хотели сокращение рабочего дня до 8 ч. и предоставление выходных, выплаты заработанных денег, пересмотр дел политзаключенных, отмены ношения номеров, освобождения людей с инвалидностью и иностранцев.

5 июня 1953 года шесть лагерных отделений прекратили работу. Восставшие начали печатать агитационные листовки и обустроили радиостанцию. Благодаря агитации два отделения соседнего Норильлага тоже прекратили работу.

"Наши обращения и призывы делали большую работу. Свободное население Норильска пренебрегало, бойкотировало лагерную администрацию. В школах дети начали презирать, а иногда даже и бить детей лагерной администрации. Машинисты и кондукторы поездов, которые поставляли сырье на 25-й завод, в знак солидарности жали нам руки. Симпатии всего населения Норильска были на нашей стороне", - вспоминал участник восстания Даниил Шумук.

С 4 июля под страхом расстрела узники начали возвращаться к работе. Они согласились на обещания правительственной комиссии из Москвы частично выполнить требования осужденных. Против несогласных применили силу. До 9 июня почти все зоны приступили к работе.

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Дольше всего продержалось восстание в третьей зоне. Она в основном состояла из украинских и прибалтийских националистов, осужденных на каторжные работы. 4 августа 1953 года на территорию зоны въехало семь грузовиков с вооруженными солдатами. Последнее сопротивление восставших преодолели тот же день в 23:45.

По официальным документам, во время подавления восстания 226 человек ранили, 150 убили.

В ночь на 17 мая 1954 года началось восстание узников лагеря в поселке Кенгир в Казахстане. Восстали политзаключенные, которых не амнистировали после смерти диктатора Иосифа Сталина. В лагере было много украинцев и выходцев из стран Балтии. Они начали демонстрировать неповиновение.

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Дата
26
мая

Большинство украинцы. Узники лагеря в России подняли восстание

Начался бой за Донецкий аэропорт

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