Большинство хочет жить легко - в Киеве обсудили, что дальше делать с национальной памятью

Фото: Тарас Подолян

В Киеве провели международную конференцию "Как договориться с прошлым. Память в мире постправды". Историки, публицисты и культурные деятели обсудили необходимость "политики памяти" в наше время, какие она имеет особенности.

"За определением "постправда" стоит ложь. Можно обманывать некоторое время всех или постоянно кого-то. Но постоянно всех - невозможно. Все попытки закрепить в обществе лживые представления терпят поражение. Лучший пример - советская власть", - говорит участник мероприятия историк Владимир Вятрович.

Он считает, что национальная память должна твориться на основе правды и быть совокупностью распространенных в обществе представлений о прошлом. Она формируется самостоятельно.

"Национальная память украинцев формировалась в чрезвычайных условиях. Ее вытирали из сознания общества, потому что это одна из основ национальной идентичности. Коммунистический режим формировал советский народ. После его падения должны применять крайние меры. Поэтому институты национальной памяти возникли в странах бывшего соцлагеря. Они создают условия для восстановления памяти", - добавляет бывший председатель Украинского института национальной памяти.

На собрании вспомнили, что Европарламент 17 сентября 2019 года принял резолюцию об осуждении нацизма и коммунизма. Высказали предположение о проведении судебного заседания над деятелями коммунистического режима.

Президент Института национальной памяти Польши в 2011-2016 годах Лукаш Каминский отметил, что создать международный трибунал для наказания коммунистических преступлений очень трудно.

Автор: Тарас Подолян Президент Платформы европейской памяти и совести Лукаш Каминский

"Более реально организовать что-то вроде символического трибунала над коммунистическим режимом и раскрыть его преступления. Это может стать предупреждением для будущих поколений, - отметил он. - Резолюция Европарламента призывает к борьбе за правду и использования различных правовых инструментов по привлечению к ответственности. Этим должны заниматься институты, работающие с политикой памяти".

Депутат парламента Грузии Гиорги Канделаки призвал к совместной работе над развенчанием культа Сталина. Для этого нужно использовать научный и общественный подходы и западные стандарты. Личность Сталина нужно тщательно проанализировать. Миф о его личности лежит в основе дезинформации в Грузии.

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"Именно из-за Сталина Грузия оказалась в составе СССР. Именно он убедил Ленина начать активные действия в стране. У нас стоят памятники Сталину, нынешнее правительство не имеет ничего против них. Но десталинизация - это не только уборка монументов. Грузия находится полностью в сталинском нарративе. Нужно его полностью пересматривать как на национальном уровне, так и международном", - говорит Канделаки.

Противники просмотра культа Сталина есть даже среди церковных деятелей Грузии.

"Рассказывают о случае, который якобы случился 1942 года. Тогда ситуация под Москвой была очень сложной и Сталин взял на самолет икону Божьей матери из монастыря для того чтобы немцы не захватили столицу СССР. Такие мифы чрезвычайно опасны. Историю извращают. Духовенство в Грузии было очень патриотическое и Сталин его истребил. Он называл себя русским грузинского происхождения", - отмечает политик.

Заместитель посла Словацкой Республики в Украине Матуша Корба рассказал, что институт нацпамяти в его стране создали 2002-м. Учреждение занимается наследием "эпохи не свободы" - 1939-1989 лет. Тоталитарные идеологии ХХ века осуждаются и фальсификации истории разоблачаются.

Автор: Тарас Подолян Философ Константин Сигов: «Ключевой вопрос сегодня - какой может быть сотрудничество трех поколений украинский в восстановлении важных для нас текстов"

После вступительного обсуждения состоялась вторая панель. Во время нее дискутировали о трагических событиях прошлого в мире шоу. Участники пытались опровергнуть, что усталость общества от серьезных тем и разговоров - надуманная, выясняли готово ли украинское общество использовать смех как терапию. В разговоре приняли участие историк Елена Стяжкина, философ Константин Сигов, председатель Ассоциации еврейских общин Украины Иосиф Зисельс и сотрудница Музея Майдана Ольга Сало.

"Большинство хочет жить легко и не вспоминать трагическое. Таких большинство. Один человек может защититься от своего трагического прошлого, особенно если там были какие-то ошибки, аморальные поступки. Но общество не может. Всегда находятся неравнодушные лица, которые будут напоминать другим о том, что было в нашем прошлом. Такие люди не дают уснуть. Напоминают, что надо учить историю, приближаться к истине. Даже если не все известно и каких то пазлов не хватает, мы видим общую картину. Такой реконструкцией прошлого и должны заниматься историки", - считает Иосиф Зисельс.

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Участники дискуссии пришли к согласию, что не помня прошлого, люди обречены переживать его снова и снова. О пережитом следует говорить с младшими. Но воспоминания не должны быть только о трагических событиях. Если только горе и страдания, то нация не будет развиваться.

"От подруги, которая работает в школе, я узнала, что основной чертой современных подростков является скептицизм. Для моего поколения - это была как раз не характерная черта. Нынешние подростки перенасыщены всем. Я вижу это по посетителям музея. Они не хотят говорить, ожидают, что мы будем учить их жизни, навязывать ценности. Поэтому закрываются. Мы должны искать пути, как быть ненавязчивыми, давать простор для переосмысления, подавать материал с использованием современных технологий. И все же не следует забывать, что сами картинки дают простор для манипуляций. Поэтому нужно в умеренном количестве вести и серьезные разговоры. Они значительно важнее, чем аттракции. Сейчас мы разрабатываем комиксы о Майдане. И видим, если использовать этот формат продумано, то он будет эффективным", - рассказывает Ольга Сало.

Во время третьей сессии конференции искали ответ на вопрос "О чем мы говорим, когда говорим об украинской литературе или кино советского периода?" На ней выступили писательница Оксана Забужко, литературовед Ярина Цымбал и кинорежиссер Тарас Томенко.

"Мы потеряли физическое ощущение прошлого. В 1920-х годах произошел обрыв наследственности и идентичности. Я не имела фотографии родного деда. Ее уничтожили бабушка и тетя. Он воевал в петлюровцев. Поэтому когда пытаюсь реконструировать тот свет, то он распадается. И не только по 1930-х, но и 1960-1980-х. Когда сейчас молодые художники начинают что-то делать об этих временах, то для них это все равно что античная Троя. Пробуем надергать по чуть-чуть и склеить из этого что-то более менее правдоподобно. На ощупь что-то реставрируем, потому что без ретроспективы мы дезориентированы. Мы не знаем откуда, где и куда. Это метания будет до тех пор, пока не получим от историков нормального нарратива о тех временах", - считает Оксана Забужко.

Организовывали конференцию Центр исследований освободительного движения, Представительство Фонда Конрада Аденауэра в Украине и Международный фонд "Возрождение".

Историк Тарас Чухлиб нашел в польских архивах переведенный с турецкого языка на польский Бучацкий договор. Соглашение подписали Речь Посполитая и Османская империя 1672-го. В тексте есть надпись "Ukrainskie Panstwo" - Украинское государство. "В только-что найденном в польских архивах договоре в пункте 4-м утверждается "Украинское государство с давними границами казакам отдать ", - пишет в Facebook исследователь.