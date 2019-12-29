Большевики уничтожили бабушкину семью, а она всю жизнь была коммунисткой - Дмитрий Чекалкин

Автор: Тарас Подолян Дмитрий Чекалкин

Существует огромная пропасть между одним процентом, который обладает семьюдесятью процентами всех российских богатств, и остальным населением России. Об этом Gazeta.ua рассказал шоумен и бывший дипломат Дмитрий Чекалкин. Говорит, собственными глазами видел, как живут люди на родине его деда и отца.

Вы долгое время работали в России. Какую Россию вы видели?

Она очень сильно изменилась. Там произошло рекордное в мировой истории расслоениЕ. Существует огромная пропасть между одним процентом, который обладает семьюдесятью процентами всех российских богатств, и остальным населением. На Россию за последние 20 лет практически с неба упали 4 триллиона долларов за счет роста цены на нефть и газ в десятки раз - с 8 долларов до 120. Поэтому произошла поляризация: абсолютное большинство населения осталась бедным, они до сих пор живут без водопровода, без туалетов . Сейчас говорят, что знаменитый газопровод "Сила Сибири" не подведен ни к одному сибирскому городу. На самом деле это сила Китая, потому что это просто возможность перегнать газ на китайский рынок. В селе Чекалки, где родился мой дед, сто лет назад была тысяча состоятельных хозяйств, а сегодня там не оставалось ни одного дома Я собственными глазами видел, как живут люди на родине моего деда и моего отца. Мою бабушку Елену отправили из Киева в Россию в ссылку в 1934 году как родственницу врагов народа. Она родила моего отца на ссылке. А мой дед по матери родился в поселке Чекалки. Там жили староверы, беженцы из Воронежской области, где жили преимущественно украинцы, бежавшие в свое время от репрессий на Урал. Это территория между Татарстаном, Башкирией и Удмуртией. Я собственными глазами видел, в каких условиях живут там сегодня россияне. В поселке, где родился мой отец, сейчас гордятся тем, что в них поставили на реку мостики для стирки белья. В селе Чекалки, где родился мой дед, сто лет назад была тысяча состоятельных хохяйств, а сегодня там не оставалось ни одного дома. В последний раз, когда был там в 2012 году, уже увидел просто пепелище.

Как ваша бабушка оказалась в ссылке?

Судьба бабушки была трагической и одновременно типичной и показательной для своего времени. Бабушка Елена до ссылки Она была членом семьи врага народа. Рожденная в 1911 году, она была одиннадцатым ребенком в семье сапожника в небольшом городке Сумской области, возле станции "Терещенковская" Юго-Западной железной дороги. У ее отца, моего прадеда, было 22 ребенка. Половина бабушкиных братьев и сестер погибли в годы гражданской войны. Из всей большой семьи из-за репрессий в живых остались только она и ее брат Николай. В 1934 году и его выслали на Колыму, на 20 лет посадили. А ее как члена семьи врагов народа, выслали в ссылку. Остальных братьев здесь в 1937-м просто расстреляли. Выжившие были убежденными коммунистами и комсомольцами.

Голодомор ваша бабушка помнит?

Не раз мне рассказывала и о голодоморе, и о еврейских погромах. Тогда раскрутили антисемитскую пропаганду и обвинили киевлянина-еврея Менахема Бейлиса, что он убил мальчика маленького, чтобы выкачать его кровь для ритуальной еврейской мацы. Это наиболее известная антисемитская история, которая спровоцировала погромы против евреев. Это дело было тогда самым громким на всю Европу. Им раскрутили здесь антисемитские истерию. Бабушка вспоминала, что на ее глазах в магазин еврея зашли черносотенцы, перебросили бочку с медом и отрезали хозяину ножом нос. После этого неудивительно, что многие дети того еврея впоследствии стали красными комиссарами. 80 процентов голливудских кинопродюссеров имеют украинские корни. На днях было 103 года Кирку Дугласу, родители которого выехали отсюда после еврейских погромов В конце концов многие евреи бежали тогда из Киева и осели в Америке. 80 процентов голливудских кинопродюссеров имеют украинские корни. Вон на днях было 103 года Кирку Дугласу, родиьели которого выехали отсюда после еврейских погромов. Моя бабушка видела голодомор. Она работала в Киеве, но в командировку ехала в Харьков. Во время этого путешествия на всех маленьких станциях, где останавливался поезд, видела горы человеческих тел.

И все же она почему-то отказалась от своего раскулаченного отца.

Бабушка была ярким примером того, как советская власть портила сознание. Ее отца, богатого сапожника, раскулачили. Его обвинили в эксплуатации трудового народа, потому что имел нескольких наемных подмастерьев. Лучшим домом на улице был именно его. По воспоминаниям бабушки, этот расположенный на центральной улице, самый красивый, самый ухоженный дом во всем поселке, был экспроприирован для того, чтобы разместить в нем органы новой власти. На глазах моей бабушки красноармейцы отца и двух старших сестер вытягивали за волосы на снег. Она это видела, но потом стала коммунисткой, и вместе с братом они отреклись своего отца. Бабушка Елена посла ссылки Бабушкин отец возненавидел большевиков, которые отняли у него, уже пожилого человека, не только всех его взрослых детей, но и семейный очаг, любимое дело, средства к существованию. Прадед бросил бабушкин пионерский платок в печь, а она сбежала из дома и больше никогда не видела своего отца В 1922 году ее приняли в пионеры, и она пришла домой в красном платочке. Отец бросил тот платок в печь. Бабушку так это обидело, что она сбежала из дома к своему старшему брату и в конце потеряла своего отца на всю жизнь, потому что больше его не увидела никогда. Брат Николай был литератором, редактором журнала "Молодняк". Дружил со всеми будущими классиками - Рыльским, Тычиной. А потом кто-то написал на него донос, потому что он рассказал какой-то анекдот о Сталине. Когда арестовали и брата, бабушку поставили перед выбором: или отрекаешься еще и от брата, или едешь в ссылку. Она выбрала ссылку. В то время бабушка была коммунисткой и секретарем партийной организации на заводе Большевик. Бабушкин брат Николай до ссылки В ссылке бабушка работала учителем математики в маленькой сельской школе в Предуралье, где встретила своего будущего мужа - учителя русского языка и литературы моего дедушку Петра Федосеевича Чекалкина. В 1939 году, через две недели после рождения моего отца, дедушку призвали в Красную армию и отправили на Дальний Восток в места боевых действий у реки Халхин-Гол. Через два года, с началом войны с Германией, дедушку, в то время командира артиллерийской батареи, перевели на Западный фронт, где он погиб в июне 1944 года. ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украина отдает Путину свидетелей российских преступлений - Дмитрий Чекалкин Большевики уничтожили практически всю бабушкину семью, а она асе равно плакала, когда умер Сталин. Насколько влиятелен механизм манипуляции общественным мнением, насколько пластическая человеческая психика. От коммунистических идеалов бабушка отказалась уже в последние годы жизни, когда распался Союз, открылись архивы и преступления коммунистов. Брат николай после ссылки Историческая драма о Голодоморе 1932-1933 годов "Цена правды" с 28 ноября идет в прокате. Картину совместно сняли Украина, Польша и Великобритания. Валлиец Гарет Джонс приезжает в 1933 году в Москву, чтобы взять интервью у Сталина. Хочет выяснить, откуда берутся деньги на экономическое развитие и якобы успешное выполнение первого пятилетнего плана. Журналист должен оставаться в столице под наблюдением агентов спецслужб - такие условия пребывания в СССР. И Джонс тайно посещает Украину. Становится свидетелем искусственного голода. Пишет: "Прошел через множество сел и 12 колхозов. Везде слышал плач: "У нас нет хлеба. Мы умираем". Готовит статьи о преступлениях сталинского режима. Большинство представителей западной прессы в то время замалчивали правду о трагедии украинского народа. Писали, что СССР - пример для подражания, а голод - выдумки. Главную роль исполнил англичанин 34-летний Джеймс Нортон. Американец 48-летний Питер Сарсгаард играет лауреата Пулитцеровской премии Уолтера Дюранти. Живет в Москве, возглавляет местное бюро газеты "Нью-Йорк Таймс" и отрицает Голодомор в материалах. Фильм сняла польский режиссер, трехкратный номинант на премию "Оскар" 70-летняя Агнешка Холланд.