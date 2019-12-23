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понедельник, 23 декабря 2019 19:55

Украина отдает Путину свидетелей российских преступлений - Дмитрий Чекалкин

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Украина отдает Путину свидетелей российских преступлений - Дмитрий Чекалкин

Украина исчерпала свой потенциал российских пленных, и теперь при обмене вынуждена будет отдать России тех россиян, которые сами пришли в Украину давать показания против российских оккупантов. Об этом в интервью журналу "Країна" сказал бывший дипломат Дмитрий Чекалкин.

"То, что мы вернем своих бойцов, замечательно. Но это происходило и раньше. Тысячи были возвращены за последние годы. Впрочем надо не забывать, что в России есть возможность в любой момент захватить еще десятки и сотни наших заложников. На оккупированных территориях живут миллионы. А сколько украинских заробитчан в России все время пытаются завербовать и превратить в российских агентов.

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К сожалению, мы исчерпали свой серьезный потенциал российских пленных, который у нас был. Мы уже отдали тех, кого Путин хотел в первую очередь. А сейчас мы будем отдавать тех, кто пришел к нам давать показания против российских оккупантов. Они здесь сотрудничали со следствием и не собирались возвращаться в Россию, а мы сами их отдаем России по требованию Путина, чтобы он запугал тех, кто может повторить этот путь: вы все равно потом окажетесь в наших руках. Мы подыгрываем здесь Путину, потому что избавляемся от тех, кто мог бы свидетельствовать против России на международных судебных процессах ", - отметил он.

Интервью с Дмитрием Чекалкиным читайте в журнале "Країна".

Контактная группа по урегулированию ситуации на Донбассе согласовала условия обмена пленными до конца 2019 года.

Об этом сообщила пресс-секретарь представителя Украины в ТКГ по урегулированию конфликта на Донбассе Леонида Кучмы Дарка Олифер.

"Во время видеоконференции Трехсторонней контактной группы достигнута договоренность о взаимном освобождении удерживаемых лиц до конца года, как это и предусмотрено по итогам саммита лидеров стран "нормандской четверки" в Париже", - написала она.

Автор: Валерия Радзиевская
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