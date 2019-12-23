Подозреваемых в расстрелах на Майдане экс-беркутовцев готовят к обмену – СМИ

Украина в рамках обмена передаст экс-беркутовцев. Фото: Hromadske

Украина в рамках обмена пленными планирует передать боевикам ДНР и ЛНР экс-беркутовцев, которых обвиняют в расстреле людей на Институтской во время Революции Достоинства.

Соответствующее решение приняло высшее руководство страны. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает Hromadske.

При этом 24 декабря должно состояться судебное заседание по делу об убийстве 48 и ранении 80 человек на улице Институтской, на котором прокуроры будут ходатайствовать об изменении меры пресечения этим экс-беркутовцам. Такое распоряжение поступило от руководства Генпрокуратуры.

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Контактная группа по урегулированию ситуации на Донбассе согласовала условия обмена пленными до конца 2019 года. Сейчас окончательно дошлифовывают списки.