Библиотека и нумизматический кабинет - как в XVIII в. обустроили дворец на Подолье

Фото: fototeka.ihs.uj.edu.pl

В коллекции Института истории искусств Ягеллонского университета находятся фото дворца Орловских в селе Малиевцы - теперь Дунаевецкий район Хмельницкой области.

Здание построили XVIII в. на скалистом берегу реки Ушка - притоки Ушицы, за счет графа Яна Онуфрия Орловского. Архитектором дворцового комплекса было приглашено Доменико Мерлини, а для проекта парка - Дионисия Миклера. Закончили строительство 1788-го

Во дворце была часовня. Ценной считалась библиотека Орловских, которая насчитывала 7,6 тыс. книг. Еще размещался один из крупнейших нумизматических кабинетов, который создал граф Игнаци Красицкий.

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Ценность представляет скала известняка на территории поместья с 18-метровым искусственным водопадом и двухэтажным гротом. Парк расположен на глубокой балке с наклонным склоном, над рекой Ушкой.

Сейчас во дворце расположен реабилитационный центр для детей больных туберкулезом.

В польском цифровом архиве хранятся фото из села Пороги - теперь Богородчанский район Ивано-Франковской области. Они сделаны 1930-х фотографом Генриком Поддембським. На фотографиях можно увидеть местные храмы, улицы и пастухов с овцами.