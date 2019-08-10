Бетонный забор отделял западную и восточную части города

Военные из Восточной Германии разматывают железную сетку с шипами - крепят ее на столбы. Фото: bloximages

В послевоенном Берлине 13 августа 1961 года начали сооружение изгороди, отделявшей западную и восточную части города. За два дня на ее месте начали возводить бетонную стену высотой до пяти метров. Ее длина - 45 километров в городе и 120 километров по периметру Западного Берлина.

После Второй мировой войны Германию разделили на 12 территорий, которые разделили между СССР, Польшей, США, Великобританией и Францией. В 1948 году три зоны Великобритании и США объединились в Бизонию. К ним потом присоединилась французская Тризония. Так возникла Федеративная Республика Германия. На территории советских зон провозглашена Германская Демократическая Республика.

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Между разделенной страной была граница с особым режимом. В 1962 году построили Берлинскую стену - бетонный забор высотой до пяти метров с продленным этажа колючей проволокой. В комплекс входили сторожевые башни, сложная система барьеров, строения для пограничников, а также прилегающая к стене со стороны Восточного Берлина запретная зона. Общая длина стены достигала 155 км. Ее охраняли более 11 тыс.пограничников.

К ноябрю 1989 Берлинская стена служила государственной границей ГДР с Западным Берлином. За это время более 5000 восточных немцев нелегально бежали из своей части Германии из-за притеснений и сложное материальное положение ..

В ночь с 9 на 10 ноября 1989 было принято решение об открытии пунктов пропуска между частями города. Население приняло это с большим энтузиазмом. Открытие границы транслировалось по телевидению и собрало сотни тысяч немцев у Берлинской стены. С 13 июня 1990 официально был начат демонтаж Берлинской стены.