Базары, традиционная одежна и пленные партизанки - как жила Украина под немецкой оккупацией

Фото: "Райхскомісаріат Україна"

Собрали фотографии городов и сел Украины времен нацистской оккупации.

Их публикует Telegram "Райхскомісаріат Україна". На фотографиях запечатлели жизнь в 1941-1944 годах.

Рейхскомисариат Украина основали на части украинской этнической территории приказом диктатора Адольфа Гитлера 20 августа 1941 года. Гауляйтером назначили Эриха Коха, столицей Рейхскомисариата стало Ровно.

Часть украинцев восприняла оккупацию как освобождение от диктатуры большевиков. Немцев могли встречать торжественно. Украинцам немцы обещали, что судьбу их страны будут решать после войны.

Представители немецкой власти занимали должности генеральных, окружных и городских комиссаров. Местное управление начиналось с районного уровня. В городах действовали городские управы. В городах с делением на районы их возглавлял председатель, а в городах без разделения на районы - бургомистр.

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С января 1942-го украинцев начали высылать на принудительные работы в Германию. В селах сохранили колхозы. Их переименовали в "общественные хозяйства".

5 июля 1941 года нацисты арестовали лидера ОУН Степана Бандеру и его заместителя Ярослава Стецько. Украинских националистов арестовали за отказ отозвать Акт восстановления Украинского Государства. Его провозгласили 30 июня во Львове. Нацисты не хотели независимости Украины.