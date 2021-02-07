Астронавт впервые совершил свободный полет в космосе

Брюс Маккендлесс вышел в открытый космос без связи с кораблем. Фото: gettyimages.com

7 февраля 1984 года астронавт НАСА Брюс Маккендлесс стал первым человеком, который работал в открытом космическом пространстве без всякой связи с кораблем, в свободном полете.

Маккендлесс совершил полёт в качестве специалиста полета шаттла Челленджер STS-41B. Во время полета он выполнил 2 выхода в открытый космос. Первый продолжительностью 5 часов 55 мин. Второй - продолжительностью 6 часов 2 мин. Проводил испытания индивидуальной двигательной установки.

Продолжительность полета составила 7 суток 23 часа 17 минут 2 секунды.

МакКэндлесс оставил отряд астронавтов и НАСА 31 августа 1990. Был женат на Бернис Дойл, у них 2-е детей. Увлекался подводным плаванием, электроникой, фотографией, полетами и лыжным кроссом.

Космонавт скончался 21 декабря 2017 года, на 81-м году жизни.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Старейший астронавт совершил полет в космос

"Знаменитая фотография Брюса, летящего в космосе, вдохновила не одно поколение американцев на мысль, что нет предела человеческим потенциалом", - сказал сенатор Джон Маккейн в своем заявлении.

28 января 1986-го в 11:38 по местному времени, через 73 сек после старта с космодрома на мысе Канаверал, США, на высоте 17 км взорвался американский космический корабль многоразового использования "Челленджер 10". Экипаж из 7 человек погиб.