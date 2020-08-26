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среда, 26 августа 2020 14:18

Яркая одежда и сандалии - шахтеры наткнулись на мумии

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Яркая одежда и сандалии - шахтеры наткнулись на мумии
На чилийском руднике Кебрада Бланка нашли древние мумии. Фото: bnamericas.com

Рабочие наткнулись на останки 4 мумифицированных людей в ярких одеждах во время расширения медного рудника Кебрада Бланка, что на севере Чили.

Компания, ответственная за работы, сообщила, что мумии в тюрбанах и сандалиях хорошо сохранились в засушливом климате. Сейчас исследователи пытаются установить их точный возраст. Предварительно предполагают, что людей могли похоронить между 1100-м и 400 годом до н.э. - в ранний период формирования Мезоамерики, передает Reuters.

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Инженеры говорят, что рядом с мумиями также нашли украшения, корзины, коврики и предметы для охоты. Также в руднике обнаружили древние зоны для приготовления пищи и жилые помещения.

Компания сообщила о находке чилийскому правительству, которое определит, как сохранить артефакты. Рабочие же пообещали уберечь территорию и поддерживать археологический мониторинг.

В сентябре 2019 года сохранившуюся мумию девочки из народа аймара, покоренного инками, вернули в Боливию. Местная власть подарила ее останки музею Мичиганского университета 129 лет назад. Это первый случай репатриации исторических останков в страну. Девочку прозвали Нусти, что на языке кечуа значило "принцесса". Имела густые черные волосы и уцелевшие крошечные перья в руках.

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Дата
26
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