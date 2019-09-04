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среда, 04 сентября 2019 14:04

Мумию принцессы инков вернули на родину

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Сохранившуюся мумию девочки из народа аймара, покоренного инками, вернули в Боливию. Местная власть подарила ее останки музею Мичиганского университета 129 лет назад. Это первый случай репатриации исторических остатков в страну.

Девочку прозвали Нусти, что на языке кечуа значило "принцесса". Имела густые черные волосы и уцелевшие крошечные перья в руках, сообщает The History Blog.

Автор: thehistoryblog.com
  Мумию девочки подарили Мичиганскому университету 129 лет назад
Мумию девочки подарили Мичиганскому университету 129 лет назад

На момент смерти около 1470-го ей было 8 лет. Ее похоронили в каменной гробнице - чулпе, в платье из альпаки и в кожаных сандалиях. В могилу положили пращу, кукурузу и керамику.

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Девочка мумифицировалась естественным путем, благодаря сухому воздуху Андских гор к северу от столицы Боливии Ла-Паса. Вероятно, умерла от естественных причин, но не исключают и жертвоприношение.

Историки отмечают, что титул "принцессы" условный. На самом деле до сих пор неизвестно, кем была эта девочка. Однако, гробницы-чулпы сооружали только для аймарской элиты.

16 марта 1999 года на севере Аргентины группа археологов нашла три замерзшие мумии детей, которие были принесены в ритуальную жертву инками около 500 лет назад.

Уникальные мумии были обнаружены на склоне вулкана Льюльяйльяко, высотой 6739 метров над уровнем моря на границе Аргентины и Чили.

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