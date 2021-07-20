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вторник, 20 июля 2021 10:30

Архивы Крыма опубликовали онлайн

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Архивы Крыма опубликовали онлайн
ГАСУ опубликовала генеалогические документы онлайн. Фото: cutt.ly

Архивы из оккупированного Крыма сделали доступными онлайн

"Вместе с американской корпорацией Family Search International мы создали отдельную рубрику на официальном сайте Государственной архивной службы Украины с предоставлением онлайн-доступа к около 400 тысячам копий документов Национального архивного фонда архивных учреждений Автономной Республики Крым", - отметил председатель Государственной архивной службы Украины Анатолий Хромов.

Во время брифинга говорили о деятельности Государственной архивной службы Украины в направлении сохранения и обеспечения доступа к документам архивов Крыма.

"Безусловно, вопрос сохранения и накопления документов Крыму, как органов государственной власти, так и физических и юридических лиц, является важными для государственной политики по деоккупации и реинтеграции временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и города Севастополя", - сказал постоянный представитель президента Украины в Автономной Республике Крым Антон Кориневич.

Глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров отметил, что оккупационные власти Крыма могут уничтожить архивные документы.

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"Над всеми этими документами нависла прямая угроза, если не уничтожения, то физического хищения и вывоза", - сказал он.

Ознакомиться с документами можно по ссылке.

Государственная архивная служба Украины возобновила сотрудничество с американской корпорацией Family Search International, которая занимается исследованием генеалогии. 2 июня 2020 года председатель Укргосархива Анатолий Хромов подписал Меморандум о сотрудничестве. Его целью является оцифровка документов Национального архивного фонда Украины генеалогического характера и создания фонда пользования на такие документы.

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