Археологи раскопали крепость фараона

Нашли крепость, которая защищала границы Египта. Фото: Facebook

Археологи обнаружили в Северном Синае руины древней крепости.

Министра по делам древностей Египта Мустафа Вазири сообщил, что крепость оказалась одной из древнейших, ее возраст оценивается в 2600 лет, сообщает N+1.

Крепость датируется периодом с 664 по 610 годы до нашей эры. В ходе работ исследователям удалось обнаружить северо-восточную башню и остатки юго-восточной. Археологи также нашли остатки южной стены, протяженность которой составляет около 85 м. Она была построена на месте недостроенного замка.

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По словам главы экспедиции Хишама Хусейна, всего в крепости насчитывалось 16 башен, а ширина сооружения составляла 11 метров. Во время раскопок нашли комнаты, которые предназначались для солдат, охранявших крепость.

Крепость была предназначена для защиты восточных границ Египта. Была почти разрушена в ходе многочисленных атак.

Археологи обнаружили в Объединенных Арабских Эмиратах руины одной из древнейших мечетей. Мечеть расположена вблизи города Эль-Айн.