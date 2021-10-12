Археологи показали, что нашли на территории древней церкви

Фото: РАС

"Спасательная археологическая служба" исследовала территорию храма Рождества Богородицы XVI в. в Щирце Львовской обл.

Первое упоминание о Щирце датируется еще 1126 годом. Но о его истории известно мало. Исследователи пытались выяснить, что было на территории церкви в княжеские времена, передает РАС.

"Гору, на которой построен храм, называют Золотой, однако ранее она называлась и Монастырской и Замковой. Это дает основания делать определенные предположения. Мы также знаем, что при изучении этой территории в 1970-х годах археологи находили фрагменты керамики, которую датировали древнерусским временем. Однако полноценных раскопок там никогда не проводили", - рассказал археолог Александр Силаев.

Раскопали оборонительные стены и въездные ворота. Их построили в XVI - XVII вв.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Коньки из кости нашли археологи

Откопали фрагменты керамики XI - XII вв. Это еще раз подтверждает, что в княжеские времена здесь жили люди. Но не известно, это было городище, боярская усадьба или монастырь.

Возле Жовквы Львовской обл. археологи обнаружили находки эпохи энеолита и раннежелезного периода. "Спасательная археологическая служба" провела раскопки перед реконструкцией дороги Т-14-25 между Жовквой и Каменка-Бугская во Львовской области.