Археологи наткнулись на стоянку древних охотников на оленей

Нашли стоянку древних жителей Сибири. Фото: VK

Древнюю стоянку охотников обнаружили ученые из Научного центра изучения Арктики на юге Ямальского района РФ.

Стоянка датирована примерно 4 тыс. до нашей эры, сообщает "Мой Ямальский район".

Нашли многочисленные фрагменты керамики, каменные орудия, кости останки северного оленя. Взяли образцы почв, которые помогут изучить климат того периода.

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Жители стоянки охотились на северного оленя. Там нашли скребки для выделки кож и большие наконечники копий.

Находки позволят лучше понять динамику древней экономики, хозяйства и расселения в период перехода от каменного к бронзовому веку.

В Сибири нашли древние наскальные рисунки. Изображения быков нашли в Красноярском крае РФ. Также там обнаружили надписи XIII - XV вв.