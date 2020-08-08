Археологи наткнулись на стоянку древних охотников на оленей

Древнюю стоянку охотников обнаружили ученые из Научного центра изучения Арктики на юге Ямальского района РФ.
Стоянка датирована примерно 4 тыс. до нашей эры, сообщает "Мой Ямальский район".
Нашли многочисленные фрагменты керамики, каменные орудия, кости останки северного оленя. Взяли образцы почв, которые помогут изучить климат того периода.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В тайге нашли собаку, которой 18 тыс. лет
Жители стоянки охотились на северного оленя. Там нашли скребки для выделки кож и большие наконечники копий.
Находки позволят лучше понять динамику древней экономики, хозяйства и расселения в период перехода от каменного к бронзовому веку.
В Сибири нашли древние наскальные рисунки. Изображения быков нашли в Красноярском крае РФ. Также там обнаружили надписи XIII - XV вв.
Комментарии