Археологи нашли захоронение султана

В Турции нашли могилу султана. Фото: AA Photo

В городе Диярбакыр на юго-востоке Турции археологи обнаружили могилу султана Кылыч-Арслана I и его дочери Саиде Хатун.

Ученые имели информацию о захоронении. Зашли его через 9 дней раскопок, сообщает НВ.

Раскопки начали после изучения архивных документов. Раскопали две могилы в парке Орта Чешме.

Ректор университета Дикли Мехмет Каракоч рассказал журналистам, что исследователи не знали о точном местонахождении могилы.

Захоронение обнаружили на глубине 2 м. Археологи провели раскопки на площади около 35 квадратных метров. Вели работу и днем, и ночью.

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Кылыч-Арслан I сменил Сулеймана ибн Кутулмиша. Он был первым мусульманским полководцем, который сражался против крестоносцев. Султан победил крестоносцев в 3-х битвах во время похода 1101 года и завоевал большую часть восточной Анатолии.

В Турции в городе Тиеоне на побережье Черного моря археологи обнаружили древние рунические тексты. В древности на территории города располагалась греческая колония.