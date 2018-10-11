Археологи нашли поселение возрастом 4 тыс. лет

В Днепропетровской области археологи нашли поселение конца II-начале I тысячелетия до нашей эры.

В селе Лозоватка Пятихатского района нашли костяной тупик для обработки кожи, фрагменты посуды с орнаментацией и орудия труда, рассказал сотрудник исторического музея Дмитрия Романчука, сообщает "Днепроград".

"Поселение типичное, подобных много по территории области. Культурный слой довольно слабый, ведь в советские времена на его месте действовала ферма, и позже незаконный песчаный карьер, которые разрушили значительную часть поселения", - отметил Романчук.

Автор: "Дніпроград" В Днепропетровской области раскопали поселение

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Сотрудники музея раскопали часть ямы, заполненную золой, костями и керамикой. Они предполагают, что это было жилье, но для подтверждения нужно продолжить раскопки в следующем году.

Автор: "Дніпроград" В Днепропетровской области раскопали поселение

"Это уже второй раз экспедиция выезжает на исследования Пятихатского района, в котором почти никогда никто не проводил археологических раскопок", - добавил Дмитрий Романчук.

Автор: "Дніпроград" В Днепропетровской области раскопали поселение

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