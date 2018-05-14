Исследовали яму с отрубленными головами

Фото: http://iananu.org.ua

В Чигирине Черкасской области ученые завершили исследования захоронения голов на Замковой Горе.

Археологи сняли нижние слои скопления костей в яме. Обнаружили большое количество черепов и нижних челюстей. Других костей мало, сообщает Институт археологии НАН Украины.

На значительном количестве черепов имеются следы рубленых ран от холодного оружия. Повреждения находят в районе затылка, на шейных позвонках имеются следы зубов.

Историки предполагают, что яма с отрубленными головами связана с Чигиринскими походами 1677 - 1678 годов, когда османская армия вела осаду и захватила цитадель с российским гарнизоном и украинскими казацкими войсками. Турки имели военный обычай рубить головы убитым врагам.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Ценная случайность: сенсационные археологические находки в Украине

"Это было не только проявление воинской доблести, а и жест устрашения врагов. По отрубленными головами получали и вознаграждение, подтверждая таким образом свои боевые трофеи. Комплекс можно рассматривать как санитарное захоронение останков воинов, защитников Чигирина, погибших и обезглавленных во время боя", - сообщает институт.

В яме похоронено более 300 человек.

"Не будет умалением говорить и о том, что находка входит в число самых масштабных однотипных памятников в мире", - пишут археологи.

Археологи во дворе львовского музея "Тюрьма на Лонцкого" обнаружили два места массового захоронения людей - всего 12 останков скелетов. На месте музея в 1939 году было управление НКВД, а в 1940-1950-х годах - застенок КГБ и гестапо. Историки предполагают, что останки - жертвы репрессий 40-50-х годов прошлого века.