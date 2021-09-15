Археологи нашли маску из золота

В руинах Саньсиндуй на юго-западе Китая археологи обнаружили золотую маску.

Маску нашли летом, но только сейчас о ней стало известно. Всего на этом месте обнаружили более 500 артефактов, сообщает Управление культурного наследия провинции Сычуань.

Маску сделали из листов золота. Ее относят к эпохе поздней династии Шан, которая правила с 1556 по 1046 до н. е.

Глава Института археологии Саньсиндуй Ран Хунлинь сообщил, что золотая маска не была отдельным предметом. Вероятно ее поместили на большую бронзовую голову.

Исследователи полагают, что маска изображала древнее божество.

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Также на раскопках обнаружили бронзовые фигурки, нефритовые ножи, церемониальные горшки и более 140 слоновьих бивней.





В марте в юго-западной провинции Китая Сычуань археологи обнаружили часть золотой маски. Находке около 3 тыс. лет. Ее обнаружили в яме для жертвоприношений. Остатки церемониальной маски весят около 280 г. Она сделана на 84% из золота. В яме также нашли древний массивный кубок, бронзовые изделия, деревянный ящик с артефактами из слоновой кости, золотые украшения в виде птиц, золотую фольгу, расписные головы из бронзы, фрагменты резьбы по зубам, нефритовые изделия, различные инструменты и прочее. В яме древние китайцы приносили пожертвования для процветания, мира и благополучия.