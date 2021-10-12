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вторник, 12 октября 2021 09:40

Археологи нашли крупнейшую в мире винодельню времен конца Римской империи
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Размер находки оказался неожиданным для археологов
Фото: Reuters
Размер находки оказался неожиданным для археологов
Размер находки оказался неожиданным для археологов
Размер находки оказался неожиданным для археологов
Размер находки оказался неожиданным для археологов

В Израиле нашли винодельческий комплекс, возрастом 1500 лет, который в то время был крупнейшим в мире.

Пять прессов нашли на огромной винодельне в Явне, к югу от Тель-Авива. Она, по оценкам, производила два миллиона литров вина в год. Об этом пишет ВВС.

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После сложного производственного процесса вино экспортировали по Средиземному морю. Те, кто работал на раскопках, сказали, что их удивили размеры. После завершения консервационных работ, комплекс станет достопримечательностью.

На участке расположены пять винных прессов. Комплекс занимает 1 кв. км. Кроме прессов, там есть склады для выдержки и розлива вина, а также печи для обжига кувшинов, используемых для его хранения. Конечный продукт был известен как "вино из Газы и Ашкелона" - по названиям портов, через которые оно экспортировалось в Европу, Северную Африку и Малую Азию.

Вино имело репутацию качества во всем Средиземноморском регионе. В то время вино было основным продуктом питания для многих как безопасный напиток, потому что вода часто была загрязнена.

Археологи в Баварии нашли в могиле VI в. расческу из слоновой кости. Она украшена с обеих сторон сценами с животными. Расческу нашли в могиле взрослого мужчины, возрастом от 40 до 50 лет. Он был воином, его похоронили с длинным мечом, копьем, щитом и боевым топором. В могиле также нашли бронзовую миску.

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