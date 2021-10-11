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вторник, 12 октября 2021 00:46

В захоронении нашли расческу из слоновой кости
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Археологи в Баварии раскопали в могиле VI в. расческу из слоновой кости
Фото: BLfD
Она украшена с обеих сторон сценами с животными
Расческу нашли в могиле взрослого мужчины в возрасте от 40 до 50 лет. Он был воином
Мужчину похоронили с оружием

Археологи в Баварии нашли в могиле VI в. расческу из слоновой кости.

Она украшена с обеих сторон сценами с животными, сообщает DerStandart.

Расческу нашли в могиле взрослого мужчины возрастом от 40 до 50 лет. Он был воином, его похоронили с длинным мечом, копьем, щитом и боевым топором. В могиле также нашли бронзовую миску.

В яме рядом с могилой археологи обнаружили скелет лошади, пару шпор и остатки уздечки.

У ног воина стоял мешок из органического материала. Большая его часть разложилась. В мешке лежали ножницы и расческа из слоновой кости.

Гребешки из дерева и рогов иногда находят в захоронениях. Инструмент из слоновой кости ранее не находили.

На расческе есть резьба высокого качества. Она изображает сцену охоты на животных, похожих на антилоп.

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Захоронение нашли во время раскопок на месте новой муниципальной застройки в городе Дейнинген. Это территория была заселена германскими племенами, которыми правили франкские короли из династии Меровингов.

Десятки захоронений по обряду кремации эпохи Великого переселения народов обнаружили в Ленжанах, в северо-восточной части Польши. Некрополь датируется рубежом IV-V вв. н.э. Могильник случайно нашли осенью 2012 года, во время хозяйственных лесных работ.

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