Археологи нашли гробницу древнего правителя

Нашли могилу правителя древней Болгарии. Фото: "ВладТайм"

Монументальную гробницу III века нашей эры обнаружили археологи в Болгарии рядом селом Маноле в районе города Пловдив.

Директор регионального археологического музея Пловдива Костадин Кисьов сообщил, что сооружение имеет размеры 7 на 7 м и высоту 5 м, передает ТАСС.

Ученый предположил, что гробница принадлежит правителю Фракии. Так в античные времена называли юг современной Болгарии. Возраст гробницы подтверждается выявленным бронзовыми монетами, высеченными в III веке нашей эры.

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Исследование гробницы в Маноле продолжается. Предполагается, что на поиск входа в ее внутренние помещения будет уйдет около месяца.

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