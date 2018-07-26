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четверг, 26 июля 2018 23:13

Археологи нашли гробницу древнего правителя

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Археологи нашли гробницу древнего правителя
Нашли могилу правителя древней Болгарии. Фото: "ВладТайм"

Монументальную гробницу III века нашей эры обнаружили археологи в Болгарии рядом селом Маноле в районе города Пловдив.

Директор регионального археологического музея Пловдива Костадин Кисьов сообщил, что сооружение имеет размеры 7 на 7 м и высоту 5 м, передает ТАСС.

Ученый предположил, что гробница принадлежит правителю Фракии. Так в античные времена называли юг современной Болгарии. Возраст гробницы подтверждается выявленным бронзовыми монетами, высеченными в III веке нашей эры.

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Исследование гробницы в Маноле продолжается. Предполагается, что на поиск входа в ее внутренние помещения будет уйдет около месяца.

В Запорожье спасают могильник Мамай-Гора от воды Каховского водохранилища. Оно начинает подмывать могилы.

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