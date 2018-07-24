Наибольший могильник Северного Причерноморья оказался под угрозой исчезновения

В Запорожской области спасают могильник Мамай-Гора от воды Каховского водохранилища. Оно подмывает могилы.

"Около 400 метров береговой линии ушло за 30 лет нашей работы здесь. Большое количество памятников оказались уничтоженными в результате действия волн. Но значительную часть мы успели спасти", - комментирует руководитель археологической экспедиции Запорожского национального университета Геннадий Тощев.

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В заповеднике активно работают "черные" копатели, предупреждает УНИАН.

Государство участия в сохранении своего культурного наследия не принимает.

Сейчас на териротии Мамай-горы работают археологи, которые отвоевывают у воды ранние скифские и поздние ногайские захоронения. Последние находки опровергают уже привычную теорию российских ученых о Диком Поле, на котором якобы никто не проживал.