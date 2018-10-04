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четверг, 04 октября 2018 12:39

Археологи нашли древнейший в мире нож

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В Марокко нашли древнейшие в мире костяные орудия.

Ножи изготовили представители атерийской культуры среднего палеолита, пишет The Natural History Museum.

Атерийская культура существовала на севере Африки 145-20 тыс. лет назад. Находка доказывает, что эта культура имела уникальную технологию изготовления костяных орудий. У них она появилась на 40 тыс. лет раньше, чем у неандертальцев.

Автор: A.Bouzouggar et al
  Ножу 90 тыс. лет.
Ножу 90 тыс. лет.

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Нож нашли в пещере Дар-эс-Солтан на Атлантическом побережье в 10 км от города Рабат.

Артефакт нашли в слое земли, образованной около 90 тыс. лет назад. Возраст ножа ученые определили с помощью оптического датирования. Длина ножа - 12,2 см, ширина - 1,8-2,75 см. Он сделан из ребра животного, вероятно, быка.

Американские археологи обнаружили металл, которого никогда не видели на Земле. Находка представляет собой смесь висмута, магния и цинка.

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Дата
04
октября

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