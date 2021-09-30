Археологи нашли древнейшие в регионе остатки человека

В пещере останки человека возрастом 32 тысячи лет. Фото: Xinhua

В пещере в китайской провинции Хэнань нашли фрагменты черепа человека возрастом 32 тыс. лет.

Также там обнаружили каменные орудия труда, сообщает "Синьхуа".

Археолог Чжао Цинпу из института культурного наследия и археологии провинции Хэнань с китайскими учеными провел раскопки в небольшой пещере. Исследователям удалось обнаружить окаменелые фрагменты человеческих черепов. Возраст этих находок установили с помощью датировки по изотопам урана. Возраст одной находки составляет около 12 тыс. лет, другой - около 32 тыс. лет. Это делает ее самой древней находкой останков Homo sapiens в провинции.

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Ученые отметили, что эта находка стала не первым палеолитическим артефактом, обнаруженным в ходе работ. Археологи нашли человеческие зубы и более 19 тыс. фрагментов костей лошадей, коз, медведей, оленей, кабанов и волков. Возраст этих материалов оценивают в промежутке между 30 и 40 тыс. лет.

На памятнике археологии в провинции Сычуань в Центральном Китае археологи обнаружили священное бронзовое дерево культуры Шу. Его нашли в жертвенной яме. Археологам понадобилось четыре месяца, чтобы полностью раскопать ветви, цветы, части ствола и украшения дерева.