Археологи нашли древнеегипетскую баню

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В Египте нашли развалины жилого дома с баней.

Раскопки проводились в 20 км к югу от Каира в районе поселка Мит-Рихана, сообщает Associated Press.

В обнаруженном здании хорошо сохранился фундамент. Это дает представление о его площади и помещениях.

Генеральный секретарь Высшего совета по делам древностей Египта Мустафа Вазири отметил, что дом был частью жилого квартала этого района. Он ранее входил в состав древней столицы Египта - города Мемфис, который был основан около 3100 лет до н.э.

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Интерес археологов вызвали два помещения: в одном располагались римские бани, а во втором происходили религиозные обряды. На это указывают декорированные каменные раковины, посуда и приспособления для выполнения ритуалов.

Находка подтверждает, что в частных домах древних египтян обустраивались святилища в честь божеств.

Статую сфинкса обнаружили археологи в храме Ком Омбо в египетском Асуане. Скульптура относится к эпохе Птолемеев. Ее нашли при снижении уровня грунтовых вод, сообщает Министерство древностей Египта.