Археологи нашли 300 камней с загадочным орнаментом

300 резных камней времен неолита нашли археологи на датском острове Борнхольм.
Их нашли в святилище, где поклонялись Солнцу, сообщает Science Alert.
Святилище было с 3500 года до н.э. до 2700 года до н.э. Входы в древний комплекс соответствуют точкам солнцестояния.
Резные камни были обработаны с одной стороны. Им примерно 5000 лет. Линии на большинстве из них выходят из центра, как лучи Солнца. Точное назначение камней историкам неизвестно.
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"Это вопрос на миллион долларов. Невозможно точно знать, для чего люди их использовали", - говорит Ларс Ларссон, почетный профессор Лундского университета в Швеции.
Некоторые ученые считают, что солнечные камни использовали для похоронных обрядов. Многие из них были найдены в ямах, как могли служили временной могилой.
Другие исследователи предполагают, что камни использовали в качестве денег или талисманов.
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