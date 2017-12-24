Археологи нашли 300 камней с загадочным орнаментом

Камни нашли в храме Солнца. Фото: Bornholm Museum

300 резных камней времен неолита нашли археологи на датском острове Борнхольм.

Их нашли в святилище, где поклонялись Солнцу, сообщает Science Alert.

Святилище было с 3500 года до н.э. до 2700 года до н.э. Входы в древний комплекс соответствуют точкам солнцестояния.

Резные камни были обработаны с одной стороны. Им примерно 5000 лет. Линии на большинстве из них выходят из центра, как лучи Солнца. Точное назначение камней историкам неизвестно.

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"Это вопрос на миллион долларов. Невозможно точно знать, для чего люди их использовали", - говорит Ларс Ларссон, почетный профессор Лундского университета в Швеции.

Некоторые ученые считают, что солнечные камни использовали для похоронных обрядов. Многие из них были найдены в ямах, как могли служили временной могилой.

Другие исследователи предполагают, что камни использовали в качестве денег или талисманов.

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