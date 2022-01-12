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среда, 12 января 2022 19:24

Арестованная коляда: 50 лет назад КГБ гонялся за украинцами, праздновавшими Рождество
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Рождественский вертеп во Львове. Совместное фото колядников, 1972 год
Фото: @cdvrua
Слева направо: Мария Садовски, Михаил Горынь, Ирина Стасив-Калинец
Совместное фото во время празднования Рождества на квартире. Львов, 1972 год
Рождественская коляда в доме Иваничуков. На фото: Дзвинка Калынец (девочка), Ирина Стасив-Калинец, Марьян Гатало (в шляпе)
Празднование Рождества. На фото Ирина Стасив-Калинец (первая слева)

50 лет назад советский КГБ (Комитет государственной безопасности) арестовывал украинцев, праздновавших Рождество.

Фото опубликовал Центр исследований освободительного движения.

Представители украинской интеллигенции отмечали Рождество. Тогда в коляде во Львове участвовали поэт Василий Стус, супруги Калинцов и Гориней, художница Стефания Шабатура.

Приближалась 50-я годовщина создания СССР. Советские спецслужбы развернули процесс по нейтрализации граждан с активной позицией. В документах КГБ эта операция получила название "Блок".

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В начале января 1972 КГБ задержал на границе бельгийца украинского происхождения Ярослава Добоша, который встречался с диссидентами и получал от них материалы.

Это событие и организация рождественского вертепа послужили основанием для ареста интеллигенции.

Подборку из 20 документов об арестованной коляде в архивах КГБ можно просмотреть и скачать по ссылке.

12 января 1972 года в Киеве арестовали литературоведа Ивана Светличного, поэтов Василия Стуса и Ивана Коваленко, философа Евгения Сверстюка, математика Леонида Плюща, многолетнего узника сталинских лагерей Данила Шумука, врача Николая Плахотнюка, инженера-экономиста Зиновия Антонюка и реставратора Олеся Сергиенко.
Советская власть подозревала задержанных в распространении самиздата.

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12
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