Арестованная коляда: 50 лет назад КГБ гонялся за украинцами, праздновавшими Рождество

Фото: @cdvrua

50 лет назад советский КГБ (Комитет государственной безопасности) арестовывал украинцев, праздновавших Рождество.

Фото опубликовал Центр исследований освободительного движения.

Представители украинской интеллигенции отмечали Рождество. Тогда в коляде во Львове участвовали поэт Василий Стус, супруги Калинцов и Гориней, художница Стефания Шабатура.

Приближалась 50-я годовщина создания СССР. Советские спецслужбы развернули процесс по нейтрализации граждан с активной позицией. В документах КГБ эта операция получила название "Блок".

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В начале января 1972 КГБ задержал на границе бельгийца украинского происхождения Ярослава Добоша, который встречался с диссидентами и получал от них материалы.

Это событие и организация рождественского вертепа послужили основанием для ареста интеллигенции.

Подборку из 20 документов об арестованной коляде в архивах КГБ можно просмотреть и скачать по ссылке.

12 января 1972 года в Киеве арестовали литературоведа Ивана Светличного, поэтов Василия Стуса и Ивана Коваленко, философа Евгения Сверстюка, математика Леонида Плюща, многолетнего узника сталинских лагерей Данила Шумука, врача Николая Плахотнюка, инженера-экономиста Зиновия Антонюка и реставратора Олеся Сергиенко.

Советская власть подозревала задержанных в распространении самиздата.