Арестовали мужчин, которые вывесили украинский флаг

В 1966 году вывесили украинский флаг. Фото: avr.org.ua

1 мая 1966 студент Георгий Москаленко и рабочий Виктор Кукса ночью установили на крыше главного корпуса Киевского института народного хозяйства Украинской сине-желтый флаг.

"Надо сделать какую-то акцию. К нам попала купюра украинской республики, красиво нарисованный трезубец, а гимн сам - я знал еще с детства знал "Ще не вмерла Украина". Решили повесить флаг, ночью этот флаг сшили. Затем в последнем трамвае, который шел к вокзалу, сели на этот трамвай. Мы знали, что там содержится красное знамя. Георгий стоял там внизу. На флаге было написано: "Ще не вмерла Україна, ще її не вбито", сознательно изменили", - рассказал Виктор Кукса "Радио Свобода".

Через несколько часов флаг сняли. Милиция возбудила уголовное дело. Мужчин арестовали 21 февраля 1967.

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Виктора Куксу приговорили к 2 годам лишения свободы в лагерях строгого режима, Георгия Москаленка - к 3 годам лишения свободы в лагерях строгого режима.

16 ноября 2006 года на здании столичного института установили мемориальную доску.

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