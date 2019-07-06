Американскую школьницу повели в мавзолей Ленина

Семью Саманты Смит селили в лучших отелях страны. Фото: RIA Novosti

Американская школьница Саманта Смит с родителями Джейн и Артуром с штата Мэн прилетели в СССР по приглашению генсека Юрия Андропова 7 июля 1983 года. Семья Смитов за две недели посетили Москву, Ленинград и Крым.

Мама школьницы прочитала в журнале Times, что отношения между США и Советским Союзом ухудшились. Саманта решает написать письмо тогдашнему советскому генсеку Юрию Андропову. Письмо на первой полосе опубликовала советская газета "Правда". Генсек пригласил девочку с родителями посетить Советский Союз чтобы убедиться, что там "все за мир и дружбу между народами".

Перед поездкой родителей Саманты консультируют в американском департаменте безопасности. Уверяют, что "неудобных" ситуаций не будет. Спецслужбы и организаторы приезда разрабатывают детальный сценарий пребывания. За 2 недели, которые семья Смит провела в Советском Союзе, посол доброй воли Саманта посетила Москву, Ленинград и главный пионерский лагерь "Артек" в Крыму. Смитов отводят в Мавзолей Ленина и к могиле неизвестного солдата.

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Юрий Андропов ей пересылает подарки: русский самовар с чайником для заварки, лакированную шкатулку с изображением Красной площади и личную визитку. В лагере "Артек" ее размещают в одном из лучших корпусов - "Морской". Саманта сразу подружилась с ровесницей Наташей, которая хорошо говорила по-английски. Дети научили ее петь пионерских песен - "Пусть всегда будет солнце" и "Морская душа".

"Я убедилась в том, что русские не хотят войны! Будем жить!" - говорит девочка. Через два года Саманта с отцом погибают в авиакатастрофе. В Советском союзе именем Саманты Смит называют улицы, бриллиант, сорт тюльпанов и астроиды.

16 июня 1925 в Крыму открылся Всесоюзный пионерский лагерь "Артек", ныне - Международный детский центр "Артек". В мистоГурзуф в Крыму у подножия горы Аю-Даг на Черноморском побережье "Артек" открыл свою первую смену. На смену приехало 80 пионеров. В следующем году "Артек" посетили пионеры из Германии.