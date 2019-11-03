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понедельник, 04 ноября 2019 08:20

Американцы провалили две операции по освобождению заложников

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Американцы провалили две операции по освобождению заложников
Студенты захватили американских сотрудников посольства. Фото: wikipedia

90 американских сотрудников посольства США в Тегеране 4 ноября 1979 года захватили иранские студенты из организации "Мусульманские студенты - последователи пути Имама". Их держали в заключении 444 дня.

В начале 60-х годов США и Великобритания потребовали от шаха Ирана Мохаммеда Реза Пахлави реформ. Правительство идет на уступки - принимает новый закон, регулирующий семейные отношения. Религиозная часть населения воспринимает либеральные реформы как попытку Запада искоренить персидский культуру и ее ценности. Армия переходит на сторону народа. Реза Пехлави убегает якобы на лечение в США. Лидер революционеров - 79-летний аятолла Хомейни взял курс на превращение страны в исламское государство. Его поддерживают радикальные студенты. Договариваются бастовать посольство США - чтобы привлечь внимание к событиям в Иране.

В 6:30 утра посольство США в Тегеране окружает два десятка студентов из местных вузов. Митингующие заходят внутрь. Охранники не хотят стрелять в безоружного молодежь. Студенты объявляют всех, кто находится на территории посольства заложниками. За их освобождение требуют выдачи бывшего шаха, который находился в США на лечении. Хотят его судить Иране.

Шесть заложников сбежали в тот же день, столько же скрывается в соседнем посольстве Швеции. Еще шестеро американских дипломатов изобразили канадскую съемочную группу, получили фальшивые документы и вылетели из страны. Президент США Джимми Картер объявляет о начале операции по освобождению заложников. Налагает запрет на импорт нефтепродуктов в Иран и арестовывает 8 млрд долларов правительства Ирана, которые хранились в американских банках. Через две недели Хомейни освободил заложников-не американцев, всех женщин и темнокожих. В плену остались 52 пленники.

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В обеих странах ежедневно проходили беспорядки. В середине лета 1980 года заложников перевели в тюрьму в Тегеране, чтобы упростить процедуру их охрану. Их посетили несколько послов и дипломатов других стран. Американцы дважды попытались силой освободить заложников. Оба раза - неудачно. 24 апреля 1980 года началась сверхсекретная операция "Орлиный коготь". Вторая операция называлась "Шутка, которая заслуживает доверия".

Когда умер шах Реза Пехлави, Иран отказался от всех своих предыдущих требований и попросил просто $ 24 млрд за освобождение 52 пленных. Постепенно сумма была сокращена до $8 млрд. Заложники, которые провели в плену 444 дня, были освобождены. Бывшее помещение посольства США в Тегеране длительное время использовалось правительством как музей революции. Иран потерял международную поддержку и главного союзника - США. За год в стране началась Ирано-иракская война.

В битве в заливе Лейте 25 октября 1944 японцы впервые применили против американского флота пилотов-камикадзе. Отряд смертников атаковал американское авианосное соединение, японцы потопили один и вывели из строя шесть авианосцев, потеряв 17 самолетов.

Автор: Ольга Васькив
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Дата
04
ноября

Американцы провалили две операции по освобождению заложников

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