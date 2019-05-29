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среда, 29 мая 2019 11:06

Альпинистов наградили рыцарскими титулами

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Альпинистов наградили рыцарскими титулами
Альпинисты Эдмунд Хиллари и Тенцинг Норгей поднялись на Эверест. Фото: wikipedia.org

29 мая 1953-го альпинисты Эдмунд Хиллари и Тенцинг Норгей поднялись на самую высокую гору в мире Эверест. Новость об успехе экспедиции опубликовали 2 июня, в день коронации Елизаветы II. Альпинисты получили рыцарские титулы.

Власти Непала позволяли иностранцам проводить одну экспедицию в год. Британский гималайский комитет предложил Хиллари принять участие в экспедиции. Тот согласился.

Глава экспедиции Джон Хант организовал 2 группы альпинистов, которые должны были параллельно покорить Эверест. Новозеландец Хиллари был в связке с представителем местного народа шерпов Тенцингом Норгеем.

В экспедицию Ханта входило около 400 человек. Из них 362 носильщиков и 20 проводников из народа шерпа.

В марте 1953-го экспедиция развернула базовый лагерь на высоте 7890 м. Первая экспедиция провалилась из-за поломанной системы снабжения кислородом. Идти на вершину послали Хиллари и Тенцинга. Они использовали кислородные аппараты другой системы. 28 мая отправились в путь.

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На высоте 8500 м альпинисты поставили палатку. Утром ботинки Хиллари полностью покрылись льдом. Альпинисты 2 ч. размораживали их. После этого отправились на последний подъем с рюкзаками, которые весили 14 кг. 29 мая в 11:30 альпинисты добрались до вершины Эвереста - 8848 м.

На вершине альпинисты провели 15 мин. Хиллари сделал фотографии и поставил флаг. Тенцинг оставил в снегу шоколадки в качестве подношения богам.

4 июля 1790-го родился Джордж Эверест. Его именем 1865-го назвали самую высокую точку на планете - гору Эверест. Английский географ первым определил ее местоположение и высоту. Gazeta.ua подготовила несколько интересных фактов о Джордже Эвересте, имя которого получила самая высокая гора Гималаев.

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Дата
29
мая

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