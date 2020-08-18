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среда, 19 августа 2020 07:00

Яблочный Спас: что можно и нельзя делать этого дня

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Яблочный Спас: что можно и нельзя делать этого дня
Сегодня отмечают Яблочный Спас. Фото: pexels.com

19 августа верующие отмечают Яблочный Спас.

В этот день в церковь несут венки из ржи, яблоки, груши, сливы, абрикосы и виноград. На полях украшают лентами последние несобранные колоски. Окропляют вспаханную землю на полях святой водой.

После Яблочного Спаса собирали зерновой урожай, потому что его испортят дожди.

В этот день запрещено работать, хлопотать по дому или хозяйству, делать ремонты. Разрешается только готовить пищу или ухаживать за садом.

Люди верили, что нельзя этого дня отганять от себя насекомых. Если муха сядет дважды, то загаданное желание исполнится.

На Спаса запрещено отказывать в помощи нуждающимся.

По приметам, какой Яблочный Спас - таков и январь будет. Если не есть яблок Яблочного Спаса, а затем в праздник попробовать яблоко с медом и загадать желание, то оно исполнится. Если на деревьях желтеют листья, то будет ранняя осень. Если антоновка уродилась - в следующем году хлеб родит.

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Садоводам на Спас следует всех угощать яблоками. Тогда следующий год будет урожайным.

На Спас готовили блюда из яблок, меда и муки. Делали пироги, штрудли, компоты и кисели. На зиму готовили варенье.

Блюдами делились с нуждающимися. Часть трапезы оставляли на могилах родственников. Если рядом были чужды неухоженные захоронения, то на них тоже оставляли подношения.

19 августа над западной частью Украины разместится локальный циклон Ingrid и приведет там грозовые дожди, возможно шквалистое усиление ветра. На остальной территории Украины антициклон Emil удержит сухую погоду.

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