"Я прекращаю свою деятельность на посту президента СССР": Горбачев заявил об отставке

Президент СССР Михаил Горбачев получил президентскую пенсию, дачу, автотранспорт и охрану за государственные средства, помещения для именного фонда. Фото: ТАСС/Юрий Лизунов

Президент СССР Михаил Горбачев 25 декабря 1991-го выступил по центральному телевидению СССР. Сказал, что покидает свой пост. Советский Союз спустя почти семьдесят лет прекратил свое существование.

За 4 дня до этого 11 бывших советских республик создали СНГ. Фактически Советский Союз уже тогда прекратил свое существование. Распад привел к независимости 15 республик. В прощальной речи Горбачев сказал, что недавнее создание СНГ явилось основным мотивом отставки. Он добавил, что обеспокоен тем, что люди в стране перестают быть гражданами великого государства и им может быть трудно справиться с последствиями.

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"В силу сложившейся ситуации с образованием Содружества Независимых Государств я прекращаю свою деятельность на посту президента СССР. Принимаю это решение по принципиальным соображениям. Я твердо выступал за самостоятельность, независимость народов, суверенитет республик. Но одновременно и при сохранении союзного государства, целостности страны. События пошли другим путем. Воцарилась линия на расчленение страны и разъединение государства, с чем я согласиться не могу", — говорит Михаил Горбачев.

В 19:38 со флагштока Кремлевского дворца в Москве был спущен государственный флаг Советского Союза и поднят государственный флаг Российской Федерации. После телевизионного выступления Михаил Горбачев дал короткое интервью и вернулся в свой кабинет в Кремле, чтобы передать ядерные шифры президенту Российской Федерации Борису Ельцину.

15 января 1986 г. в советских газетах опубликовали заявление генерального секретаря ЦК КПСС Михаила Горбачева о программе поэтапной ликвидации до 2000-го всех видов ядерных вооружений. За 2 недели до этого он встретился с президентом США Рональдом Рейганом в столице Исландии Рейкьявике для обсуждения сокращений ядерных вооружений. Договориться им не удалось, но авторитет Горбачева вырос.