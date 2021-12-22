"Я прекращаю свою деятельность на посту президента СССР": Горбачев заявил об отставке

 
Ексклюзивы
1/5
Работы уже заменяют людей. Через 10 лет нам останутся только творческие профессии
Работы уже заменяют людей. Через 10 лет нам останутся только творческие профессии
Просмотров: 225
Зеленские сходили в театр, послы у костра пили вино – неделя политиков в фото
Зеленские сходили в театр, послы у костра пили вино – неделя политиков в фото
Просмотров: 450
Польша усилит границы украинскими беспилотниками
Польша усилит границы украинскими беспилотниками
Просмотров: 423
Москва не поддержала переход: почему украинцы празднуют Рождество 7 января
Москва не поддержала переход: почему украинцы празднуют Рождество 7 января
Просмотров: 5337
Как бизнесу выжить во времена энергетического кризиса
Как бизнесу выжить во времена энергетического кризиса
Просмотров: 459
"Не оправдал ожиданий": в Японии самый высокий уровень детских самоубийств за 30 лет
"Не оправдал ожиданий": в Японии самый высокий уровень детских самоубийств за 30 лет
Просмотров: 423
Как в Киеве создают макет мини-Украины. Он один из крупнейших в Европе: яркие фото и видео
Как в Киеве создают макет мини-Украины. Он один из крупнейших в Европе: яркие фото и видео
Просмотров: 2439
Богдан Тодчук делает гитары из мебели с мусорников. Стоят от 10 тыс. грн
Богдан Тодчук делает гитары из мебели с мусорников. Стоят от 10 тыс. грн
Просмотров: 468
Рекордные торнадо в США, жара в Европе и пожары в России: какими были наибольшие природные катастрофы года
Рекордные торнадо в США, жара в Европе и пожары в России: какими были наибольшие природные катастрофы года
Просмотров: 621
"Я тут дома": россиянин-ветеран АТО 7 лет добивается гражданства Украины
"Я тут дома": россиянин-ветеран АТО 7 лет добивается гражданства Украины
Просмотров: 3015
Фото
Все фото
4
18
6
10
10
Нашли золотое кольцо с иконой Иисуса, которому более тысячи лет
Нашли золотое кольцо с иконой Иисуса, которому более тысячи лет
Как поляки ранее отмечали Рождество - подборка фото
Как поляки ранее отмечали Рождество - подборка фото
Как в старину солдаты учились ездить на лыжах в Карпатах - подборка фото
Как в старину солдаты учились ездить на лыжах в Карпатах - подборка фото
Как раньше рекламировали отдых на лыжах в Карпатах - подборка фото
Как раньше рекламировали отдых на лыжах в Карпатах - подборка фото
Как в старину художники изображали зиму – подборка картин
Как в старину художники изображали зиму – подборка картин
Видео
Все видео
Крымско-татарский орнамент официально внесли в список наследия ЮНЕСКО
Крымско-татарский орнамент официально внесли в список наследия ЮНЕСКО
Криминалистическая экспертиза против демографической: исследователи объяснили, как определили количество жертв Голодомора в 10,5 млн.
Криминалистическая экспертиза против демографической: исследователи объяснили, как определили количество жертв Голодомора в 10,5 млн.
Марш миллиона: началась Революция достоинства
Марш миллиона: началась Революция достоинства
За независимую Украину проголосовали во всех областях. В Донецкой больше всего
За независимую Украину проголосовали во всех областях. В Донецкой больше всего
Украина отмечает День достоинства и свободы
Украина отмечает День достоинства и свободы
Интервью
1/5
Не только Миколенко. Почему "Динамо" должно продать своих лидеров
Не только Миколенко. Почему "Динамо" должно продать своих лидеров
Просмотров: 432
Власти поставили национальную энергетическую безопасность под угрозу – Владимир Гройсман
Власти поставили национальную энергетическую безопасность под угрозу – Владимир Гройсман
Просмотров: 369
Нарушение президентом Конституции и война с олигархами – две мины, которые взорвутся в следующем году
Нарушение президентом Конституции и война с олигархами – две мины, которые взорвутся в следующем году
Просмотров: 1989
Киев сбросил советскую кирзу и стал выразительно украинским – историк Алексей Сокирко
Киев сбросил советскую кирзу и стал выразительно украинским – историк Алексей Сокирко
Просмотров: 1116
Украинские бизнесмены дают деньги на Голливуд, а об отечественном говорят: "На наше кино? Да ну, нет"
Украинские бизнесмены дают деньги на Голливуд, а об отечественном говорят: "На наше кино? Да ну, нет"
Просмотров: 486
Колонка
Сергей Чирков
Сергей Чирков
24 декабря 2021
Просмотров: 306
Якщо розбирати матрьошку
Хто ви? – питають у народів. Німці кажуть: ми – німці, поляки гонорово дістають паспорт. Не сумніваємося й ми з вами. Всі по світу ...
суббота, 25 декабря 2021 08:20

"Я прекращаю свою деятельность на посту президента СССР": Горбачев заявил об отставке

  Комментировать
&quot;Я прекращаю свою деятельность на посту президента СССР&quot;: Горбачев заявил об отставке
Президент СССР Михаил Горбачев получил президентскую пенсию, дачу, автотранспорт и охрану за государственные средства, помещения для именного фонда. Фото: ТАСС/Юрий Лизунов

Президент СССР Михаил Горбачев 25 декабря 1991-го выступил по центральному телевидению СССР. Сказал, что покидает свой пост. Советский Союз спустя почти семьдесят лет прекратил свое существование.

За 4 дня до этого 11 бывших советских республик создали СНГ. Фактически Советский Союз уже тогда прекратил свое существование. Распад привел к независимости 15 республик. В прощальной речи Горбачев сказал, что недавнее создание СНГ явилось основным мотивом отставки. Он добавил, что обеспокоен тем, что люди в стране перестают быть гражданами великого государства и им может быть трудно справиться с последствиями.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Ядерное оружие: уничтожили последнюю ракетную шахту в Украине

"В силу сложившейся ситуации с образованием Содружества Независимых Государств я прекращаю свою деятельность на посту президента СССР. Принимаю это решение по принципиальным соображениям. Я твердо выступал за самостоятельность, независимость народов, суверенитет республик. Но одновременно и при сохранении союзного государства, целостности страны. События пошли другим путем. Воцарилась линия на расчленение страны и разъединение государства, с чем я согласиться не могу", — говорит Михаил Горбачев.

В 19:38 со флагштока Кремлевского дворца в Москве был спущен государственный флаг Советского Союза и поднят государственный флаг Российской Федерации. После телевизионного выступления Михаил Горбачев дал короткое интервью и вернулся в свой кабинет в Кремле, чтобы передать ядерные шифры президенту Российской Федерации Борису Ельцину.

15 января 1986 г. в советских газетах опубликовали заявление генерального секретаря ЦК КПСС Михаила Горбачева о программе поэтапной ликвидации до 2000-го всех видов ядерных вооружений. За 2 недели до этого он встретился с президентом США Рональдом Рейганом в столице Исландии Рейкьявике для обсуждения сокращений ядерных вооружений. Договориться им не удалось, но авторитет Горбачева вырос.

Автор: Ольга Васькив
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «"Я прекращаю свою деятельность на посту президента СССР": Горбачев заявил об отставке». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
25
декабря

"Я прекращаю свою деятельность на посту президента СССР": Горбачев заявил об отставке

Самое читаемое
Сети взорвались фотожабами о воинском учете для женщин
Сети взорвались фотожабами о воинском учете для женщин
20
 1 Просмотров: 18099
Вызывающе позировали топлесс и не надевали лифчик под прозрачный топ - что показывали в этот &quot;нюдсочетверг&quot;
Вызывающе позировали топлесс и не надевали лифчик под прозрачный топ - что показывали в этот "нюдсочетверг"
10
 Просмотров: 8604
Москва не поддержала переход: почему украинцы празднуют Рождество 7 января
Москва не поддержала переход: почему украинцы празднуют Рождество 7 января
 Просмотров: 5337
Какие штрафы ждут женщин, которые не стали военный учет
Какие штрафы ждут женщин, которые не стали военный учет Просмотров: 4707
&quot;Русских выдавливают&quot; - Путин выдал ряд антиукраинских заявлений и фобий
"Русских выдавливают" - Путин выдал ряд антиукраинских заявлений и фобий 2 Просмотров: 4077
История
Нашли золотое кольцо с иконой Иисуса, которому более тысячи лет
Нашли золотое кольцо с иконой Иисуса, которому более тысячи лет
4
 Просмотров: 729
Москва не поддержала переход: почему украинцы празднуют Рождество 7 января
Москва не поддержала переход: почему украинцы празднуют Рождество 7 января
 Просмотров: 5337
Старшеклассница выжила в джунглях после падения самолета
Старшеклассница выжила в джунглях после падения самолета
 Просмотров: 2295
Как поляки ранее отмечали Рождество - подборка фото
Как поляки ранее отмечали Рождество - подборка фото
18
 Просмотров: 1800
Украинская церковь перейшла в подчинение Папе Римскому
Украинская церковь перейшла в подчинение Папе Римскому
 Просмотров: 2736
Больше всего комментируют
17
Порошенко подписали арест с 1 млрд грн залога - СМИ
4
Встреча с Путиным и "формула Штайнмайера": российские СМИ написали о 10 пунктах от Зеленского
3
TikTok обогнал Google за количеством посещений домена
3
Путин не может "выстроить" отношения с Зеленским, который "под влиянием нациков"
3
Адвокат Порошенко раскрыл подробности относительно повестки Зеленскому
Голосов: 447
Голосование Что вы считаете главным политическим событием 2021 года в Украине?
  • Арест Виктора Медведчука
  • Расследование об офшорах "95 квартала"
  • Отставку Арсена Авакова
  • Выборы мэра Харькова
  • Противостояние Ахметова и Банковой
  • Вагнергейт
  • Дело о госизмене против Петра Порошенко
  • Довыборы на Прикарпатье
  • Отставку спикера Дмитрия Разумкова
  • Санкции США против Деркача с Дубинским и Тупицкого с Портновым
  • Другое (укажите что)
Просмотреть