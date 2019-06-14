80 скелетов превратят в туристический объект

В Греции нашли скелеты казненных заключенных. Фото: GTP.gr

В Греции 80 скелетов 2700-летней давности превратят в туристический объект.

Тела нашли 3 года назад при строительстве Культурного центра Фонда им. Ставроса Ниархосома в афинском приморском районе Фалирон, сообщило Афинское-Македонское агентство новостей.

Скелеты лежали в трех траншеях и были прикованы друг к другу стальными кандалами за запястье.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Показали золотые украшения, которые подняли с утонувшего корабля

Ученые установили, что убийство пленных произошло в третьей четверти VII века до нашей эры. Это было время столкновений между сторонниками греческой аристократии и тиранами, которые захватывали у аристократов власть.

Археологи хотят, чтобы их находку могли увидеть обычные люди. На месте раскопок построят накрытия, которое сохранит кости. Это сооружение обеспечит надлежащие условия микроклимата.

Неизвестную жидкость в бронзовом горшке нашли археологи в провинции Хэнань в Китае. По тамошним народными легендами, зелье приносит бессмертие человеку, который его выпьет. Это первый случай, когда обнаружили мифические лекарства.