68 дней вымачивали и сушили. Узнали секреты мумификации древних египтян

 
Ексклюзивы
1/5
"Закрыть глаза на войну - самое простое. Но это не приведет ни к чему хорошему", - что сегодня передают волонтеры на фронт
"Закрыть глаза на войну - самое простое. Но это не приведет ни к чему хорошему", - что сегодня передают волонтеры на фронт
1 Просмотров: 1044
В Украине не будет ни одного ресторана со звездой Мишлен - Клопотенко
В Украине не будет ни одного ресторана со звездой Мишлен - Клопотенко
Просмотров: 1071
Донецк для меня уже потерян – Станислав Асеев рассказал о 2,5 годах плена в "Изоляции"
Донецк для меня уже потерян – Станислав Асеев рассказал о 2,5 годах плена в "Изоляции"
Просмотров: 5292
Самый современный вокзал Европы и чортопхайки - какие интересности показывают в музее железной дороги
Самый современный вокзал Европы и чортопхайки - какие интересности показывают в музее железной дороги
Просмотров: 1350
Волю Стерненку: что проходило под Офисом президента
Волю Стерненку: что проходило под Офисом президента
6 Просмотров: 1719
"Отставка" - в Офис генпрокурора бросили файеры
"Отставка" - в Офис генпрокурора бросили файеры
3 Просмотров: 2214
Дело Стерненка: под Офисом президента собралась общественность
Дело Стерненка: под Офисом президента собралась общественность
Просмотров: 1071
"Слуга народа" не скажет ни единого слова против Авакова
"Слуга народа" не скажет ни единого слова против Авакова
1 Просмотров: 2277
Аваков – министр-рекордсмен: чем запомнился за 7 лет в должности
Аваков – министр-рекордсмен: чем запомнился за 7 лет в должности
5 Просмотров: 1215
Следующим будет Дарт Вейдер - соцсети высмеяли новое решение РНБО
Следующим будет Дарт Вейдер - соцсети высмеяли новое решение РНБО
1 Просмотров: 1404
Фото
Все фото
5
29
5
4
7
Строители наткнулись на античную мозаику
Строители наткнулись на античную мозаику
Самый современный вокзал Европы и чортопхайки - какие интересности показывают в музее железной дороги
Самый современный вокзал Европы и чортопхайки - какие интересности показывают в музее железной дороги
В сеть выложили архивные документы по поводу Леси Украинки
В сеть выложили архивные документы по поводу Леси Украинки
Золотые монеты, цепочка и зубы - в сквере в центре города нашли клад
Золотые монеты, цепочка и зубы - в сквере в центре города нашли клад
В старой больнице обнаружили перестенок, который сделан из икон
В старой больнице обнаружили перестенок, который сделан из икон
Видео
Все видео
Откопали хорошо сохранившуюся римскую колесницу
Откопали хорошо сохранившуюся римскую колесницу
Украинец получил золотую медаль на Олимпиаде
Украинец получил золотую медаль на Олимпиаде
Начался самый трагичный этап Революции достоинства
Начался самый трагичный этап Революции достоинства
На затопленном корабле нашли скелеты пиратов
На затопленном корабле нашли скелеты пиратов
Черные археологи в Украине: все, что нужно знать каждому
Черные археологи в Украине: все, что нужно знать каждому
Интервью
1/5
Как работает организация по поиску людей
Как работает организация по поиску людей
Просмотров: 297
Подростки из Крыма не поддерживали российскую агрессию - Наталья Лютикова
Подростки из Крыма не поддерживали российскую агрессию - Наталья Лютикова
Просмотров: 1566
За какие нарушения полицейские будут требовать взятку - эксперт
За какие нарушения полицейские будут требовать взятку - эксперт
Просмотров: 675
Украинцы в Крыму саботируют российские решение
Украинцы в Крыму саботируют российские решение
Просмотров: 3663
Леся Украинка была одной из первых феминисток
Леся Украинка была одной из первых феминисток
Просмотров: 747
Колонка
Сергей Дзех
Сергей Дзех
28 февраля 2021
Просмотров: 846
Остання крапля
– Подумати не могла, що кине через політику. Ідіот. Так і передай, як побачиш, – каже сусідка Ірина. Підіймаємося разом у ліфті. У ...
понедельник, 01 марта 2021 17:56

68 дней вымачивали и сушили. Узнали секреты мумификации древних египтян

  Комментировать
68 дней вымачивали и сушили. Узнали секреты мумификации древних египтян
Открыли новые секреты мумификации древних египтян Иллюстрация: phys.org

Датский египтолог Софи Шёдт открыла новые секреты мумификации благодаря 3500-летнему медицинскому папирусу. Одна часть текста сегодня хранится в Лувре, другая - в университете Копенгагена.

Ученые убеждены, что тайны мумифицирования древние египтяне держали в секрете и передавали устно, ведь раньше археологи находили только 2 записи по этому поводу. Новый папирус своим возрастом предшествует предыдущим. Таким образом, он - старейшая сохранившаяся инструкция по мумификации известная исследователям, сообщает Phys.org.

Софи Шёдт рассказала, что описания техник бальзамирования, записанные на папирусе, подробные и отсутствуют в двух других. Впрочем, простые процедуры, такие как сушка тела карбонатом натрия отсутствуют в тексте вообще. Он скорее служил вспомогательным средством и должен был напоминать мастерам отдельные детали.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Воспроизвели рецепт хлеба древних египтян

Мумифицирование проводили в специальной мастерской, построенной недалеко от места будущего захоронения. Процедура длилась 70 дней, разделенных на 2 периода, каждый из которых имел четырехдневные интервалы. Так "восстанавливали телесную целостность умершего". Первые 35 суток удаляли органы и проводили сушку тела. Его обрабатывали сухим карбонатом натрия снаружи и изнутри. Остальные 35 суток обвязывали умершего бинтами и покрывали ароматическими веществами. В этот же период проводили бальзамирование лица, описанное в папирусе.

Ингредиенты для процедуры изготавливали из ароматических веществ растительного происхождения с добавлением вяжущих, а затем переводили смесь до состояния жидкости. Ею мастера покрывали кусок красного полотна и прикладывали к лицу умершего. Это должно было препятствовать деятельности бактерий. Свидетельство такой процедуры находили и на некоторых обнаруженных ранее мумиях.

Мумия становилась готовой на 68-й день. Ее помещали в саркофаг, а последние 2 суток тратили на ритуальные действия, которые позволяли умершему жить в загробной жизни.

Ранее химики разгадали тайну черной смеси, которой древние египтяне покрывали саркофаги. Cубстанция состояла из растительного масла, животного жира, древесной смолы, пчелиного воска и битума.

На эксперимент ученых из Британского музея вдохновило захоронение жреца Джедхонсиу-эф-анкх, который умер около 3 тыс. лет назад. Известно, что был священником в Карнакском храме Амона и был вправе открывать двери святилища с изображением бога. После смерти его мумифицировали, завернули в полотно и положили в гипсовый расписанный футляр, покрыв "лицо" сусальным золотом. Впоследствии этот футляр положили в саркофаг и облили теплой черной слизью.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «68 дней вымачивали и сушили. Узнали секреты мумификации древних египтян». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
01
марта

49 шахт начали забастовку

Сына полковника похитили из имения

Самое читаемое
Гороскоп на 1-7 марта: что интересного принесет первая неделя весны
Гороскоп на 1-7 марта: что интересного принесет первая неделя весны
 Просмотров: 14175
Женщину жгли, мужчине перерезали горло: СМИ узнали новые подробности двойного убийства
Женщину жгли, мужчине перерезали горло: СМИ узнали новые подробности двойного убийства Просмотров: 10224
&quot;Живой Кен&quot; сменил пол и стал женщиной
"Живой Кен" сменил пол и стал женщиной
6
 Просмотров: 8757
Украинка шокировала ценами на аренду жилья в Бразилии
Украинка шокировала ценами на аренду жилья в Бразилии
5
 Просмотров: 7056
Украинцам запрещал есть борщ, его подавали только иностранцам - Клопотенко о своем ресторане
Украинцам запрещал есть борщ, его подавали только иностранцам - Клопотенко о своем ресторане
 Просмотров: 6552
История
Откопали хорошо сохранившуюся римскую колесницу
Откопали хорошо сохранившуюся римскую колесницу
 Просмотров: 180
Нашли уникальное копье, которому 3 тыс. лет
Нашли уникальное копье, которому 3 тыс. лет Просмотров: 315
49 шахт начали забастовку
49 шахт начали забастовку
 Просмотров: 270
Сына полковника похитили из имения
Сына полковника похитили из имения
 Просмотров: 747
Строители наткнулись на античную мозаику
Строители наткнулись на античную мозаику
5
 Просмотров: 432
Больше всего комментируют
5
Зеленский вакцинируется от Covid-19 в прямом эфире
5
Аваков назвал Стерненка искусственным героем
2
В Польше издали обращение к украинцам
2
Бывшего главу разведки лишили охраны - Бутусов
2
Рассказали, сколько на Донбассе российских снайперов
Голосов: 4
Голосование Какое место займёт сборная Украины по футболу в отборе на Кубок мира-2022?
  • 1) первое
  • 2) второе
  • 3) третье
  • 4) четвёртое
  • 5) пятое
Просмотреть