68 дней вымачивали и сушили. Узнали секреты мумификации древних египтян

Открыли новые секреты мумификации древних египтян Иллюстрация: phys.org

Датский египтолог Софи Шёдт открыла новые секреты мумификации благодаря 3500-летнему медицинскому папирусу. Одна часть текста сегодня хранится в Лувре, другая - в университете Копенгагена.

Ученые убеждены, что тайны мумифицирования древние египтяне держали в секрете и передавали устно, ведь раньше археологи находили только 2 записи по этому поводу. Новый папирус своим возрастом предшествует предыдущим. Таким образом, он - старейшая сохранившаяся инструкция по мумификации известная исследователям, сообщает Phys.org.

Софи Шёдт рассказала, что описания техник бальзамирования, записанные на папирусе, подробные и отсутствуют в двух других. Впрочем, простые процедуры, такие как сушка тела карбонатом натрия отсутствуют в тексте вообще. Он скорее служил вспомогательным средством и должен был напоминать мастерам отдельные детали.

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Мумифицирование проводили в специальной мастерской, построенной недалеко от места будущего захоронения. Процедура длилась 70 дней, разделенных на 2 периода, каждый из которых имел четырехдневные интервалы. Так "восстанавливали телесную целостность умершего". Первые 35 суток удаляли органы и проводили сушку тела. Его обрабатывали сухим карбонатом натрия снаружи и изнутри. Остальные 35 суток обвязывали умершего бинтами и покрывали ароматическими веществами. В этот же период проводили бальзамирование лица, описанное в папирусе.

Ингредиенты для процедуры изготавливали из ароматических веществ растительного происхождения с добавлением вяжущих, а затем переводили смесь до состояния жидкости. Ею мастера покрывали кусок красного полотна и прикладывали к лицу умершего. Это должно было препятствовать деятельности бактерий. Свидетельство такой процедуры находили и на некоторых обнаруженных ранее мумиях.

Мумия становилась готовой на 68-й день. Ее помещали в саркофаг, а последние 2 суток тратили на ритуальные действия, которые позволяли умершему жить в загробной жизни.

Ранее химики разгадали тайну черной смеси, которой древние египтяне покрывали саркофаги. Cубстанция состояла из растительного масла, животного жира, древесной смолы, пчелиного воска и битума. На эксперимент ученых из Британского музея вдохновило захоронение жреца Джедхонсиу-эф-анкх, который умер около 3 тыс. лет назад. Известно, что был священником в Карнакском храме Амона и был вправе открывать двери святилища с изображением бога. После смерти его мумифицировали, завернули в полотно и положили в гипсовый расписанный футляр, покрыв "лицо" сусальным золотом. Впоследствии этот футляр положили в саркофаг и облили теплой черной слизью.