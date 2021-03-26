300 залов и тысячи экспонатов - появились виртуальные туры по итальянским музеям

8 городских музеев Рима выложили в сеть новые виртуальные туры. Они доступны на итальянском и английском языках.
Туры позволяют зрителям увидеть музеи извне, пройтись по всем этажам, посмотреть экспонаты и активировать информационные панели с текстом, видео или аудио. Сейчас представлено более 300 залов и тысячи экспонатов, информирует Musei in comune Roma.
Перемещаться по пространству можно на компьютере с помощью клавиатуры и мыши, используя тачскрин планшета или смарфтона или VR-очки.
Новые виртуальные туры предлагают:
Электростанция Чентрале Монтемартини
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Ранее в Египте запустили серию бесплатных виртуальных туров по ряду известных музеев, храмов и археологических памятников страны.
Представители Министерства туризма и древностей Египта отмечали, что инициатива реализуется в рамках усилий, направленных на то, чтобы люди во всем мире могли открыть для себя древнюю египетскую цивилизацию во время самоизоляции дома для борьбы со вспышкой Covid-19
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