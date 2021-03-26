300 залов и тысячи экспонатов - появились виртуальные туры по итальянским музеям

Виртуальные туры позволяют увидеть все выставленные экспонаты музеев и узнать о них больше

8 городских музеев Рима выложили в сеть новые виртуальные туры. Они доступны на итальянском и английском языках.

Туры позволяют зрителям увидеть музеи извне, пройтись по всем этажам, посмотреть экспонаты и активировать информационные панели с текстом, видео или аудио. Сейчас представлено более 300 залов и тысячи экспонатов, информирует Musei in comune Roma.

Перемещаться по пространству можно на компьютере с помощью клавиатуры и мыши, используя тачскрин планшета или смарфтона или VR-очки.

Новые виртуальные туры предлагают:

Капитолийские музеи

Музей "Алтарь мира"

Музей Наполеона

Рынок Траяна

Музей "Вилла Торлония"

Электростанция Чентрале Монтемартини

Музей городских стен

Музей Рима

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