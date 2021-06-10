15 зданий, которые сохранились только на фото

Показали 15 исторических архитектурных памятников, которые сохранились только на старых фотографиях и рисунках.

Подборку публикует портал Geekville.

• Мост Ноэ Ельббрюке пролегал через реку Эльбу, что в Гамбурге, Германия. Сооружение, построенное в 1872 году по проекту архитектора Германа Лозе, называли "Воротами готического возрождения". Мост был разрушен в 1959 году.

Автор: Geekville

• Самый старый дом в Гамбурге построили в 1504 году. Здание украшало улицы немецкого города более четырех веков.

Автор: Geekville

• Статую Будды Бамияна в Афганистане создали в VI в. Памятник уничтожили в 2001 году талибы по приказу муллы Мохаммеда Омара, который мотивировал это своими религиозными убеждениями.

Автор: Geekville

• Павильон Сальтейр построили в 1900 году в американском штате Юта в 24 км от Солт-Лейк-Сити. Здание полностью разрушил пожар.

Автор: Geekville

• Старый голландский дом построили в Бристоле, Великобритания, в 1676 году. Дом разрушен во время немецких бомбардировок 1940-го.

Автор: Geekville

• Готическую церковь Петрикирхе построили в Берлине в 1853 году. Здание разрушено во время Второй мировой войны.

Автор: Geekville

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• Гостиница Уолдорф Астория располагалась в Нью-Йорке до 1929 года. После этого ее решили снести, а на ее месте появился небоскреб Эмпайр-стейт-билдинг.

Автор: Geekville

• Отель Нидерланды возвели в Нью-Йорке в 1905 году. Разрушили в 1927-м.

Автор: Geekville

• Величественное деревянное сооружение Сибли Брейкер построили в американском штате Пенсильвания в 1886 году. Здание сгорело в 1906-м.

Автор: Geekville

• Башни итальянской Болоньи украшали город с XII в. Со временем часть из них снесли, а другие - упали. Сейчас осталось только две башни.

Автор: Geekville

• Форт Читторгарх был крупнейшим в Индии. Его начали закладывать в VII в. Сейчас его площадь составляет 700 га.

Автор: Geekville

• Императорский дворец в Константинополе - теперь Стамбуле - служил главной резиденцией византийских императоров с 330 по 1081 год.

Автор: Geekville

• Немецкий город Дрезден подвергся мощным бомбардировкам во время Второй мировой войны и был почти полностью уничтожен. В архивах сохранилось фото города в 1890 году. Сейчас он выглядит по-другому.

Автор: Geekville

• Монастырь Людвига в Нидерландах возник в XIV в. В 2015-м окончательно разрушился.

Автор: Geekville

• Мост Елизаветы построили в 1903 году в Будапеште. Его взорвали немцы во время отступления на Восточном фронте.

Автор: Geekville

Показали, какой видели жизнь послевоенной Европы профессиональные фотографы. Послевоенная фотография является удивительным макрокосмом. Для нее не так важны географические границы. Передел территорий и закулисные интриги политиков не могут затмить простого счастья мирной жизни. Послевоенная Европа - страна без границ. Она принадлежит будущему и фотографы концентрируются на тех, кто несет в себе его отражение - на молодых и, в первую очередь, на детях. При этом на фоне послевоенных фотографий почти всегда находится место отголоскам чудовищного потрясения – разрухе и бытовой нищете. На фотографиях можно увидеть людей Украинской ССР, России, Италии, Франции, Дании, Испании, Венгрии, Германии, Мальты, Португалии. Их авторами были Анри Картье-Брессон, Джанни Беренго Гардин, Роберт Дуано, Марио Де Бьязи, Эдуард Буба, Сабина Вайс и другие.