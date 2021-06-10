15 зданий, которые сохранились только на фото

Показали 15 исторических архитектурных памятников, которые сохранились только на старых фотографиях и рисунках.
Подборку публикует портал Geekville.
• Мост Ноэ Ельббрюке пролегал через реку Эльбу, что в Гамбурге, Германия. Сооружение, построенное в 1872 году по проекту архитектора Германа Лозе, называли "Воротами готического возрождения". Мост был разрушен в 1959 году.
• Самый старый дом в Гамбурге построили в 1504 году. Здание украшало улицы немецкого города более четырех веков.
• Статую Будды Бамияна в Афганистане создали в VI в. Памятник уничтожили в 2001 году талибы по приказу муллы Мохаммеда Омара, который мотивировал это своими религиозными убеждениями.
• Павильон Сальтейр построили в 1900 году в американском штате Юта в 24 км от Солт-Лейк-Сити. Здание полностью разрушил пожар.
• Старый голландский дом построили в Бристоле, Великобритания, в 1676 году. Дом разрушен во время немецких бомбардировок 1940-го.
• Готическую церковь Петрикирхе построили в Берлине в 1853 году. Здание разрушено во время Второй мировой войны.
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• Гостиница Уолдорф Астория располагалась в Нью-Йорке до 1929 года. После этого ее решили снести, а на ее месте появился небоскреб Эмпайр-стейт-билдинг.
• Отель Нидерланды возвели в Нью-Йорке в 1905 году. Разрушили в 1927-м.
• Величественное деревянное сооружение Сибли Брейкер построили в американском штате Пенсильвания в 1886 году. Здание сгорело в 1906-м.
• Башни итальянской Болоньи украшали город с XII в. Со временем часть из них снесли, а другие - упали. Сейчас осталось только две башни.
• Форт Читторгарх был крупнейшим в Индии. Его начали закладывать в VII в. Сейчас его площадь составляет 700 га.
• Императорский дворец в Константинополе - теперь Стамбуле - служил главной резиденцией византийских императоров с 330 по 1081 год.
• Немецкий город Дрезден подвергся мощным бомбардировкам во время Второй мировой войны и был почти полностью уничтожен. В архивах сохранилось фото города в 1890 году. Сейчас он выглядит по-другому.
• Монастырь Людвига в Нидерландах возник в XIV в. В 2015-м окончательно разрушился.
• Мост Елизаветы построили в 1903 году в Будапеште. Его взорвали немцы во время отступления на Восточном фронте.
Показали, какой видели жизнь послевоенной Европы профессиональные фотографы.
Послевоенная фотография является удивительным макрокосмом. Для нее не так важны географические границы. Передел территорий и закулисные интриги политиков не могут затмить простого счастья мирной жизни. Послевоенная Европа - страна без границ. Она принадлежит будущему и фотографы концентрируются на тех, кто несет в себе его отражение - на молодых и, в первую очередь, на детях. При этом на фоне послевоенных фотографий почти всегда находится место отголоскам чудовищного потрясения – разрухе и бытовой нищете.
На фотографиях можно увидеть людей Украинской ССР, России, Италии, Франции, Дании, Испании, Венгрии, Германии, Мальты, Португалии. Их авторами были Анри Картье-Брессон, Джанни Беренго Гардин, Роберт Дуано, Марио Де Бьязи, Эдуард Буба, Сабина Вайс и другие.
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