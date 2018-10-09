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вторник, 09 октября 2018 10:37

 На самокате и с сигарой - каким видели современники Че Гевару
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Эрнесто Че Гевара - один из главных лидеров Кубинской революции 1959 года. Погиб 9 октября 1967 от пули спецназовца.
Фото: Znaj
Эрнесто Че Гевара - один из главных лидеров Кубинской революции 1959 года. Погиб 9 октября 1967 от пули спецназовца.
Эрнесто Че Гевара - один из главных лидеров Кубинской революции 1959 года. Погиб 9 октября 1967 от пули спецназовца.
Эрнесто Че Гевара - один из главных лидеров Кубинской революции 1959 года. Погиб 9 октября 1967 от пули спецназовца.
Эрнесто Че Гевара - один из главных лидеров Кубинской революции 1959 года. Погиб 9 октября 1967 от пули спецназовца.

Лидера кубинской революции Эрнесто Че Гевару застрелили 9 октября 1967-го. Палач стрелял в упор. На теле убитого насчитали 9 пулевых ранений. Перед смертью Че Гевара поговорил с учительницей Хулией Кортес. Также написал письмо своим старым родителям.

"Было нелегко меня понять, но на этот раз верьте - я добьюсь своего", - написал он .

Накануне партизаны понесли серьезные потери. Среди погибших оказался ближайший сподвижник Че "Хоакин", пишет znaj.ua .

В октябре небольшой отряд партизан окружил спецназ в боливийских горах. Они были истощены, голодные, раненые. К тому же им мешали рои москитов. Че был ранен в лодыжку. Раненым доставлен в сельскую школу в боливийском городке Ла-Игера.

Свидетели из числа солдат боливийской армии рассказывали, что раненный Че Гевара выглядел ужасно, но при этом держался стойко и с достоинством. На вопросы офицеров не отвечал, а общался только с солдатами. Последний день своей жизни он встретил спокойно.

"Я знаю, ты пришел убить меня. Стреляй. Сделай это. Стреляй в меня, трус, ты убьешь человека!" - по свидетельствам очевидцев, такими были последние слова осужденного.

Многие не поверили, что "команданте Че" больше нет в живых. Фидель Кастро сообщил об этом в официальном обращении.

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Степана Бандеру убил агент КГБ Богдан Сташинский в Мюнхене у дверей его квартиры на Крайтмаерштрассе, 7.

Убийца выстрелил в лицо синильной кислотой из пистолета-авторучки.

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Дата
09
октября

 На самокате и с сигарой - каким видели современники Че Гевару

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