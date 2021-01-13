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"Оставляли на столе немытыми миски и ложки. Чтобы души могли их лизать"

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19 января православные и греко-католики отмечают Богоявление Господне и крещение Иисуса Христа. По евангельским преданиям, во время омовения Спасителя Иоанном Крестителем в водах реки Иордан людям явилась святая Троица. Послышался голос с неба: "Это Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение". И Святой Дух сошел на землю в виде голубя. С тех пор начали отмечать Богоявления и Крещение.

- Перед Крещением делаем третью кутью, последнюю уже. Она у нас постная, как и первая, - рассказывает 65-летняя Лидия Круглик из села Секретарка Кривоозерского района на Николаевщине. - 12 блюд не готовим, но смотрим, чтобы их было нечетное количество - семь или девять. Это хорошие числа, и будет весь год везти и все получаться.

В украинской традиции вечер накануне Крещения называли Голодной, Бедной, Постной или Водной кутьей. Кроме кутьи и компота готовили постный борщ, вареники, пирожки, блюда из рыбы, тушили капусту.

На Житомирщине дети пели под окнами соседей:

Ой на річці Йордані,

Мати Божа ризи прала.

Свого сина сповивала.

На калині колихала.

Прилетіли ангелята,

Взяли Суса на крилята,

Понесли на небеса,

Небеса та розтворились,

Сусу Христу поклонились.

За это им выносили сладости, пирожки и мелочь.

В Галичине этот вечер называли Богатым или Щедрым. По народным представлениям, закончить праздник нужно так же, как начинали - торжественно и щедрым застольем. Тогда в течение года в семье будет всего "к столу" предостаточно.

Гуцулы на ужин накануне Крещения собирались за столом и верили, что к ним присоединяются умершие родственники. Садясь на скамейку, продували место, "чтобы не привалить собой мертвую душу". Хозяйка клала в миску ложку каждого блюда и ставила ее на окно, "чтобы души накормили и помнили Сочельник Крещенский".

На Косовщине в Ивано-Франковской области до сих пор хозяйки накладывают полную миску праздничных блюд и разносят односельчанам как угощение "за умершие души".

- Разбросали по углам дома вареные бобы и оставляли на столе немытыми миски и ложки. Чтобы души могли их лизать для поживы, - рассказывает 67-летняя Анна Шкрибляк из села Яворов Косовского района. - Посреди стола ставят "тройку" - это для поминовения наших умерших родственников.

"Троицей" называют деревянный подсвечник. Он тройной и украшен мужскими головами. Кое-где их изображали с крыльями. Лица на каждом подсвечнике имели другие черты. Мастера вырезали улыбающиеся или мудрые лица. Бывали строгие и даже грозные.

"Троица" украшена "дармовисами" - деревянными резными колокольчиками. Если взять подсвечник в руки, они ударяются об основу и издают глухой стук. По народным верованиям, этот звук отгоняет злых духов.

В течение года подсвечник-тройку хранят под образами на стене. Зажигают только перед Крещением или когда умирает кто-то из семьи.

По мнению исследователей, в старинных домашних троицах-подсвечниках изображены души умерших предков - охранников рода, которых специально приглашали на Сочельник Крещенский. На Гуцульщине такой подсвечник не принято дарить. Его считают семейной святыней.

- Сейчас такие есть только в церкви. Люди мастерам заказывают и отдают в храмы. При этом просят здоровья или чтобы кто-то из родных живым-здоровым вернулся домой, - говорит Анна Шкребляк из села Яворов Косовского района. - Наверное, они очень дорогие. Дома их уже сейчас не держат, а кладут в храме.

Церковные подсвечники украшают христианской символикой - гроздьями винограда, крестами, распятием, фигурами святых, голубями, ангелами. Часто разрисовывают красками.

19 января на Крещение мужчины из церкви выносят два светильника-троицы. На реке священник правит службу и "погружением троицы с огнем в воду" проводит освящение. Затем свечи зажигают вновь и возвращают в храм.

На Николаевщине "троицу" делают из трех слепленных вместе свечей, украшенных освященным на Маковея зельем. Верят, если дома такая стоит за образами, то оберегает людей и животных от болезней. Ее зажигают, чтобы отвести градовую тучу, бурю и тогда, когда в доме начинают ссориться.

На Закарпатье "троицу" льют из воска. Расписывают анилиновыми красками, украшают позументами и сухими цветами. На Крещение несут к реке и опускают в воду. Считают, что так вода очищается огнем и приобретает целебные силы.

Освященную в этот день воду хранят в течение года за иконами. Употребляют как лекарство и оберег от злых чар.

- На Гуцульщине в бутылку с иорданской водой опускают маленькие восковые крестики, освященные в церкви на Крещение, - рассказывает этнограф 50-летняя Елена Громова. - Она приобретает силу отводить беду от человека.

Через год иорданскую воду выливают в колодец. В любое другое место - нельзя, это грех. На Крещение на Покутье, Гуцульщине и Бойковщине колодцы украшают крестами, обвитыми цветами и травами.

- Такие же прибивают к косякам конюшен и загонов, чтобы защитить скот от несчастных случаев. На Гуцульщине иорданские кресты вешают в доме на стену. Бывает их до 50 и больше. Висят, пока не умрет человек, который их повесил. Только тогда снимают и сжигают, - говорит Елена Громова.

Кутью разбрасывали по улице

- К нам на "развязывание троицы" приходили бабушка, дяди и другие родственники. Угощались. Детям давали оставшуюся на столе кутью. Мы ее разбрасывали через плот, на улице, - рассказывает 61-летняя Людмила Березка из села Малая Мечетня Кривоозерского района Николаевской области о завершении Рождественских праздников, которое приходится на 21 января. - Когда поужинали, шли к дидуху. Он стоял на почетном месте в течение всех праздников. Выносили во двор и сжигали. Это уже был знак, что праздники закончились и надо браться за работу.

Еще из дома выносили сено, лежавшее в углу и полу. Тоже бросали в огонь. Дети бегали вокруг костра и припевали: "Дидух - на теплый дух, чтобы покинуть кожух!"

Женщины брали золу и разбрасывали на огороде и в саду, "чтобы овощи и фрукты удавались". Девушки прятали немного золы. На следующее утро разводили в освященной воде и умывались. Верили, что это делает их красивее и привлекает "суженого-ряженого".

- У кого было ружье, стрелял вверх. Говорят, что это "Коляда застреливают". И уже праздники заканчиваются, - рассказывает 65-летняя Лидия Круглик из села Секретарка Кривоозерского района. - Когда стреляют, выпускают в небо голубей. Торжественно, празднично получается.

Автор: Елена ЧЕБАНЮК
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