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четверг, 27 июня 2019 06:20

"Ни ребенок, ни женитьба не заставят меня изменить привычный образ жизни"

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"Его голос напоминал скрежет гусениц. Волосы были цвета соломы. Тяжелые массивные челюсти указывали на смесь чувственности и безразличия одновременно, а в серо-голубых глазах угадывались страстность и неисчерпаемая сила. Они пленяли меня", — пишет артистка Анна Кашфи о встрече с актером Марлоном Брандо в октябре 1955-го в столовой киностудии "Парамаут" в Лос-Анджелесе, США. Ей тогда был 21 год, он — на 10 старше.

Мужчина пробежался взглядом по столикам, выбирая место. Остановился взглядом на красавице с выразительными темными глазами и длинными черными волосами. Она улыбнулась, он — смутился. Знакомятся и обедают вместе. Женщина рассказывает об Индии, о годах, прожитых на берегу Ганга, буддизме. Разожгла его наглядными иллюстрациями из "Камасутры". Поехали к ней домой.

Следующего утра в голливудских газетах пишут об обеде самого популярного актера Америки и малоизвестной статистки.

— А я даже не догадалась, кто он. Переспала с ним ради любопытства, — реагирует на новости Анна Кашфи.

Они начинают вместе появляться на публике, всем хочется прикоснуться к женщине Марлона — звезды и секс символа. После выхода в 1951-ом фильма "Трамвай "Желание", его называют "лучшим актером в мире". Зрители неистовствуют, когда он появляется на экранах в кожаной куртке, все трощит на своем пути.

В жизни Марлон Брандо тоже люто выступает против сформированных укладов жизни — становится членом американской лиги освобождения Палестины, жертвует деньги радикальным организациям, увлекается медитацией и спиртным. Эта смесь делает его кумиром. Его имя часто появляется в скандальной хронике — грубиянит режиссерам и лезет в драки. Пишут, что с "женщинами обходится жестоко, не только меняет их как перчатки, но и превращает в своих рабынь".

— У меня есть длинная бамбуковая палка с кожаной петлей на конце. Я забрасываю петлю им на шею, чтобы они не убежали. Но при этом не приблизились близко. Это напоминает ловлю змей, — комментирует слухи о предыдущих женщинах Брандо.

С появлением Анны — изменяется. Уделяет много времени ей. Возит на автомобиле обедать в рестораны и в кино.

— Я хочу на тебе жениться, — говорит Марлон Брандо. Прибегает в больницу, узнав о плохом самочувствии Анны. Еще на пороге ее палаты достает и протягивает обручальное кольцо — четыре группы жемчужин, вправленных в платину.

Находясь на съемках, пишет любимой шутливые письма: "Анна, должен сообщить тебе, что твой зад стал гигантским. Позволь мне говорить это столько раз, сколько мне нравится".

В октябре 1957 года они вступают в брак. На свадьбу Марлон одевает черный плащ на голубой костюм, Анна — голубое сари — традиционная индийская одежда. Обмениваются обручальными кольцами и принимают поздравления от гостей.

Вдруг на церемонию врывается пьяный мужчина в поношенной одежде и бросается на шею невесте.

— Доченька! — выкрикивает он.

Потом рассказывает, что Анна не индианка. Марлон понимает, что любимая обманывала его в течение двух лет. Знала о любви к девушкам с востока и использовала это. Его ярости нет пределов. Решает расстаться, но актера останавливает беременность жены.

— Ни ребенок, ни бракосочетание не заставят меня изменить привычную жизнь, — заявляет Брандо, соглашаясь оставаться с Анной.

Живут год, как кот с собакой. Муж изменяет, дерутся и оба устраивают показательные сцены самоубийства.

"Жизнь с Брандо напоминает гонки, — публикуют в печати признание Кашфи. — Короткие вспышки безумной страсти — сменяются длинными периодами скуки и безразличия. Я не могу больше терпеть его странный образ жизни. Марлон утверждает, что хочет настоящей жизни, а сам вечно витает в мире своих иллюзий. Эгоистичный. В гамме его чувств абсолютно отсутствует нежность. Я знаю, что Брандо имеет сексуальные отношения "всех видов" со всеми "видами" партнеров. Говорит, что хочет испытать все".

Как-то утром Анна собирает вещи, берет сына Кристиана и покидает дом. Снимает квартиру. Через месяц ей звонит помощник Марлона.

— Анна, это ужасно! Я в Марлона. Он в плохом состоянии. Напился таблеток. Перед бассейном. Хочет туда броситься, — говорит он.

— Держи его! Я сейчас буду, — бросила трубку, предупредила няню и побежала к машине.

Через несколько минут подъехала к дому Брандо. Мужчина стоял на краю трамплина одетый в индийскую рубашку. Помощник держал его за руку.

— Ну прыгай, скотина! Я хочу посмотреть, как ты утонешь! — крикнула Анна Марлону. Его работник не дает этого сделать.

Через несколько месяцев пара оформляет развод.

11 детей было у Марлона Брандо. После развода с Анной Кашфи — отсудил сына Кристиана. Вместе с индонезийской актрисой Мовитой Кастанедой прожил два года и имел сына Мико и дочь Ребекку. Третий брак с посудомойкой Таритой Териипай из Таити длился 10 лет. В нем родились Симон и Тарита. Потом Брандо удочерил троих детей — дочку его помощника Петру, внебрачную дочку Тариты Териипаи — Маймити, и ее племянницу Райату. В течение 1989-1994 лет служанка Мария Руиз родила от него дочку Нину, сыновей Майлза и Тимоти. Старший сын Кристиан жаловался: "Наша семья постоянно менялась. Мне часто приходилось спрашивать у соседа за столом, кто он такой. Оказывался очередным родственником".

2 премии "Оскар" получил Марлон Брандо в номинации "Лучшая мужская роль" : в 1954-ом — за фильм "В порту" и "Крестный отец" — в 1972 году. От второй отказался в знак протеста против дискриминации индианцев. Всего сыграл в 39 лентах. Среди них — "Последнее танго в Париже", "Супермен", "Дикарь", "Юлий Цезарь". Вошел в список 100 самых влиятельных людей ХХ в. по версии журнала "Тайм".

Украдкой заходил в дом соседа, чтобы поесть

Марлон Брандо в Лос-Анджелесе жил по-соседству с актером Джеком Николсоном. Считал его единственным настоящим другом.

"Как и у многих, у меня были гомосексуальные отношения. И мне за них вовсе не стыдно, — говорил Марлон Брандо. — Если кто-то думает, что Джек Николсон и я — любовники, пусть продолжает так думать. Мне это кажется смешным".

В 1990-х у Марлона Брандо происходят приступы булимии — патологически повышенного чувства голода. Будучи в таком состоянии, идет к соседу. Того нет дома, но гость влезает через окно и опустошает холодильник.

— Еда — мой друг, — любит говорить он в таких случаях. — Каждый раз, когда хочу поднять настроение — открываю холодильник. Мне безразлично, толстый я или нет. Денег я от этого меньше не зарабатываю.

Марлон Брандо страдает от обжорства. В собственном имении держит продукты под замком. До конца жизни набирает вес 137 кг.

Автор: Наталия ПАВЛЕНКО
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