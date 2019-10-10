"Накрой мою головушку сякой-такой тряпицей, чтобы не ходила девицей"

- Покрова - Праздник весьма большой и уважаемый. До Покровы все работы в поле уже добрый хозяин должен закончить и все свезти ко двору, потому как у нас говорят "Кто сеет по Покрове, то нечего будет дать и корове", - рассказывает 82-летняя Нина Марченко из села Конотоп Городнянского района Черниговской области. - По Покрове уже только вспашка вдовья и сиротская, как уже мужики их пожалеют и помогут. Зато дело богоугодное было тогда и сегодня есть.

14 октября православные отмечают праздник Покровы Пресвятой Богородицы и Приснодевы Марии. Согласно христианской легенде, в IX в. столицу Византийской империи Константинополь окружили враги. Жители города спрятались от нападающих в храме Пресвятой Богородицы, где хранилась риза Девы Марии. Во время богослужения святому Андрею Юродивому и его ученику Епифанию было видение: Богородица в сопровождении Иоанна Крестителя, Иоанна Богослова и хора святых вошла в храм. Сняла со своей головы покрывало-омофор и раскинула его над теми, кто искренне молился в церкви. После того враги отступили.

На украинских землях Покрову начали отмечать с середины XII в. Она не входила в число 12 великих христианских праздников. Но превратилась в важный день для украинцев, соединив церковные традиции с древними земледельческими обрядами и почитанием Великой Матери и защитников Отечества.

- Покрова показывает, какая будет зима: если ветер в этот день дует с юга - теплая, с севера - холодная, с запада - мокрая, с востока - малоснежная, - говорит Нина Марченко. - Покрова обязательно покроет землю если не снегом, то листом. Если снег выпадет на Покрову, то скоро сойдет, а не будет лежать всю зиму. Если будет солнце, то готовься, что зима будет тяжелая и холодная.

На Черниговщине к этому празднику перевязывали соломенным перевеслом фруктовые деревья в саду. Верили, что это поспособствует их хорошему урожаю следующего года и будет оберегать от вредителей.

Теплые дни после Покровы называют "бабьим летом". Женщины заканчивают тяжелый труд на поле, приступают к физически легкой домашней работе. Даже сложили поговорку: "Как была жатва - баба нежива. Как пришла Покрова, баба жива-здорова".

Когда-то с Покровы женщины начинали прясть и ткать полотно, чесать шерсть, шить и вышивать. Также приступали к шинковке и заготовке на зиму капусты. На Черниговщине до сих сохраняют старинный рецепт квашеных яблок.

- Надо взять зимние, такие есть твердые яблоки, и в бочке переложить их тертой тыквой. Добавить соли и ветки смородины, - делится рецептом соседка Нины Марченко 79-летняя Лидия Грабовец. - Яблоки тогда будут такие хрустящие, вкусные и пролежат до весны.

Делать это советует до Покровы, потому что после - "уже надо день знать, и не каждый может выбрать". Выбирают вторую фазу растущей луны, учитывают женский или мужской день недели. Следят, чтобы в селе не было покойника и похорон, "потому что все квашения разлезутся и будут сопли тянуться".

В украинской народной культуре праздник Покровы считали важным переходным моментом как в природе, так и в личной жизни человека. Чтобы обеспечить здоровье и успех в делах на целое полугодие, соблюдали правила и прибегали к ритуальным действиям.

- До Покровы выкидываем зелень троешную на двор палить, что от грома все лето стояла в углу. Надо побелить снаружи дом, покрасить и стены, и оконницы. Это чтоб всю зиму до весны домик стоял опрятненький, - говорит Лидия Грабовец. - В доме тоже следует поприбирать, помазать обязательно печку, припечек красной глиной подвести для красоты.

На Покрову обставляли дом соломенными связками, снопами кукурузы, подсолнуха или тростника. При этом надо было приговаривать: "Богородица Покровонько, покрой хатку теплом, а нас добром". Чтобы обеспечить в доме тепло в течение всей зимы, женщины прибегали к магическим действиям. В ночь перед Покровой советовали дважды хорошо вытопить печь, а закрывая заслонку, при этом пришептывать: "Загоняю тепло в хату, дай Бог не замерзать".

- Покрова покрывает своей благодатью тех, кто в этот праздник женится. То весьма хорошо, если свадьба на Покров, потому что Матерь Божия берет тех молодых под руку, - рассказывает Нина Марченко. - Такая есть примета, что тогда молодые будут жить дружно, в доме все будет вестись, в семье будут порядки и изобилие.

Верят, что девушки могут в этот день выпросить хорошего жениха. Для этого ставят свечи перед иконой Покровы Пресвятой Богородицы и обращаются к ней с молитвой: "Святая Покровонька, накрой мою головушку сякой-такой тряпицей, чтобы не ходила девицей".

Покровская церковь провалилась под землю

Своей покровительницей и заступницей Святую Покрову считали запорожские казаки. Основание Сечи казаки связывали с провидением Богородицы, по народным преданиям. В ее честь в центре форпоста обязательно строили Покровскую церковь. В ней золотом сияла надпись: "Молим, покрой нас честным Твоим покровом и избави нас от всякого зла".

На праздник Покровы ежегодно проходили выборы нового атамана. Оставляя Сечь в январе 1775-го, казаки взяли икону "Покрова Богородицы", трижды обнесли вокруг церкви и с ней двинулись за Дунай. По приказу императрицы Екатерины II, их владения должны были разорить московские солдаты. Но церковь они уничтожить не смогли. По легенде, она провалилась под землю - "вся как была - с колокольней и крестом, так и нырнула в бездну".

Уважали Святую Покрову бандуристы и лирники. И сейчас кобзари соблюдают устоявшиеся веками традиции. Считают Покрову своим цеховым праздником. Ежегодно собираются в этот день возле Свято-Покровской церкви на киевском Подоле. Проводят матуру - прослушивание молодых исполнителей, принятие их в цех и предоставление права на кобзарство.

Бандурист Тарас Компаниченко считает, что именно от Покровы кобзари начинали ходить по домам.