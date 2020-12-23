"Как падает снег, чтобы так летом сыпались с тебя яблоки"

- Спиридон солнце поворачивает с зимы на лето, а зиму - к морозу. Это сейчас уже не празднует у нас никто, а вот мои родители его знали, - говорит 85-летняя Тамара Черная из села Андреево-Иваново Березовского района Одесской области. - В этот день Солнце переходит на другую сторону. Дня добавляет на куриный скок. От Спиридона ночи понемногу уменьшаются, а день понемногу добавляется. Хорошо, если светит солнце. Так Спиридон показывает, что год будет урожайный и на все хороший.

25 декабря христиане восточного обряда отмечают день святителя Спиридона Тримифунтского. Родился он на острове Кипр в конце III в. Был пастухом и имел большое стадо скота. Не жалел ничего для нуждающихся. Прославился гостеприимством и милостью к путникам. Со временем проявил дар чудотворца, исцелял больных. Унимал природные стихии и вызывал дождь в засуху.

При византийском императоре Константине I стал епископом города Тримифунта - теперь Саламин близ Афин в Греции. Умер около 348 года. Мощи хранятся на греческом острове Корфу, десница - в Риме. К святому Спиридону обращаются с молитвой о здоровье, с просьбой помочь выздоровлению детей, а также защитить от завистников, волшебников и ведьм.

В Украине Спиридона почитали как предсказателя погоды на целый год. Украинцы - аграрии потомственные, поэтому предсказания для них были важны.

- От Спиридона до Рождества 12 дней. Надо те 12 дней следить, какая будет погода, - рассказывает 80-летняя Валентина Прима из села Левадовка Березовского района. - Каждый день рано надо встать и смотреть. Какая погода 26-го - такая будет и в январе, 27-е обозначает февраль. И так пошло дальше все месяцы. 7 января, на Рождество, будет определяться погода на декабрь.

Так наблюдала в течение многих лет. Подметила, что характер погоды утром соответствует началу месяца, днем ​​- второй декаде, вечер - концу месяца.

В Одесской области до сих пор за "луковичным календарем" предусматривают дождевые и засушливые месяцы будущего года.

- Беру шесть луковиц и разрезаю пополам. Получается 12 чашечек-половинок. Это будет у меня на 12 месяцев, - говорит 79-летняя Татьяна Кравчина из села Алексеевка Березовского района. - На каждую кончиком ножа соли сыплю. Смотрю - какая чашечка пустит сок, тот месяц дождливый. Еще такого не было, чтобы не сходилось.

На Днепропетровщине подмечали - если метель или гололед на Спиридона, то в следующем году хороший медосбор. На Харьковщине в этот день резали в саду ветви вишни, яблони или груши. Вносили в дом, ставили в ведре с землей в углу. Если к Рождеству на них появится цвет, то "и жизнь будет цвести круглый год".

На Житомирщине верили, что святой Спиридон защищает от сыпи и фурункулов. Поэтому запрещалось сверлить отверстия и делать дырки, чтобы не было ран и прыщей.

В восточных и южных районах Украины ходили в сад "пугать" деревья, которые не давали урожай. Хозяин замахивался на растение топором и говорил: "Не будешь родить - буду рубить". Еще приговаривали: "А я тебя поливаю, а я за тобой ухаживаю, а ты жалеешь мне яблочки дать? Я тебя срублю, в щепки потешу и в печи сожгу, только не начнешь родить мне".

В Ахтырке Сумской области на рассвете трясли фруктовые деревья. Приговаривали: "Как падает снег, чтобы так летом сыпались с тебя яблоки".

В украинской народной традиции день святого Спиридона связывали с увеличением активности Солнца, его "возрождением". Перед тем происходило солнцестояние - 21-22 декабря.

Славяне этот день проводили по-особенному. Со временем большинство древних обычаев перешли к праздникам рождественско-новогоднего цикла. Остатки языческих верований и обрядов можно увидеть в ритуалах, посвященных Спиридонову дню.

Исследователь Иосиф Вархол писал, что украинская молодежь Словакии собиралась в период зимнего солнцестояния на праздничные вечеринки. Девушки приносили продукты, из которых готовили ужин. Пекли обрядовый хлеб - ламаник. Делили руками между собой. Это символизировало "смерть старого солнца".

Парни поджигали кудель, чтобы к следующему сезону вечерних гуляний изготовили другую. Это символизировало "уход старого и рождение нового солнца".

В начале ХХ века считали, что в этот день можно изгнать из дома крыс, мышей, тараканов. До восхода солнца подметали в доме. Особенно следили, чтобы не осталось мусора по углам. Сметенное сжигали на перекрестке дорог, пепел разбрасывали на четыре стороны света.

На Полесье ловили вредителей, сажали в старый лапоть и тянули во двор "за три предела". При этом голосили, как за покойником: "Умер, умер мой Ивашечка-букашечка! На кого же ты нас покидаешь? Как же мы без тебя будем жить?" Строжайше запрещали cмеяться при этом. Считали, тогда изгнание "погани" не произойдет. В Черкасской области на Спиридона загадывали, чтобы мыши не ели солому и не точили зерно.

По древним представлениям, в переломные для природы моменты граница между мирами исчезает и можно избавиться от лишнего или нежелательного. Таким временем была ночь и утро на Спиридона. Если выбросить старые и сломанные вещи, с ними пойдут запущенные проблемы и неурядицы.

10 городов с 26 апреля по 28 мая 2009 года посетила делегация Элладской православной церкви, привезла в Украину мощи святого Спиридона. Побывали в Ривне, Луцке, Тернополе, Черновцах, Виннице, Николаеве, Симферополе, Луганске, Донецке и Запорожье.

"Пошел на могилу ведьмы, вылез на крест"

"Был когда-то такой человек, не боялся ведьм, звали его Спиридон. Парень был так хорош, что девки так и бегали за ним. Ему симпатизировала одна девушка, а он - никак: она была ведьма и сказала: "Вот я тебя в эту ночь задушу!"- рассказывали легенду о святом Спиридоне на Харьковщине.

Пришла ведьма душить Спиридона, в кошку обернулась и глазами засветила. Только вскочила на грудь мужчине, а он ее - за хвост и об землю - бух. Убил и в ров забросил.

"Как узнали ведьмы, решили разорвать Спиридона на куски, - говорилось в легенде. - Наступила ночь - еще темнее, чем предыдущая. Спиридон пошел на могилу ведьмы, вылез на крест и сел на нем, чтобы не встала из гроба. Подходят ведьмы к могиле , ходят вокруг, ходят - не видят его.

Когда это убитая ведьма изрекла: "Сидит на моем кресте, и я не могу встать!" Тогда решили собрать 12 огарков свечей, чтобы сжечь крест и схватить Спиридона.

Собрали огарки, зажгли и начали жечь крест. Святой Спиридон говорит: "Господи, укоротите ночь хоть немножко, чтобы Крест не перегорел до утра, а то мне - смерть!"

Только он это сказал, запели петухи. Ведьмы разлетелись во все стороны, а Спиридон остался жив. Вот Бог укоротил ночи для святого Спиридона, и так оно навсегда осталось".